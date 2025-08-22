画像はKADOKAWAの作品ページ（https://www.kadokawa.co.jp/product/322505000431/）より

KADOKAWAは、マンガ「穢れた聖地巡礼について」の1巻を8月22日に発売する。価格は792円。

本作は「近畿地方のある場所について」の作者・背筋氏によるホラー小説をコミカライズした作品。作画は桃井ゆづき氏が担当している。

物語はフリー編集者の小林が、YouTuberのチャンイケこと池田が運営する「オカルトヤンキーch」のファンブックを企画するところから始まる。小林は、池田が訪れた心霊スポットを“ヤラセ”で追加取材しようとする。

フリー編集者の小林は、YouTuberのチャンイケこと池田が運営する『オカルトヤンキーch』のファンブックを企画する。池田が訪れた心霊スポットの追加取材記事は、あくまで“ヤラセ”のはずだった……。



