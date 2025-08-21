この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『AGI、ASIに対する期待と不安は、旅行の前日に似ている』のタイトルで公開された動画で、脳科学者・茂木健一郎氏がAGI（汎用人工知能）やASI（超知能）に寄せられる社会的な期待と不安について語った。茂木氏は、現在のAGIやASIに対する熱狂的な期待について「今のAGIとかASIに対する期待というのが、ハイプであるという可能性というのは、僕は十分にある」と慎重な姿勢を示す。



茂木氏は、未知の未来への期待を「どこかに旅行に行く前の晩にワクワクして、どんなことになるんだろうって、未来に対する無限定というか、どうなるか分からないという不安と期待」と例える。実際に旅行に行くと楽しいものの、出発前のワクワク感には及ばないとし、「やっぱりちょっと規模が小さくなるというか、そういうことにちょっと似ている」と表現した。



さらに、「AGI、ASIも、今はシンギュラリティを迎えるぞ、どんなことでも計算できるぞって、人間を遥かに超えた能力を持つAIができるぞということで、本当に宝くじを握りしめているようなもの」だと語り、「それ以上の期待感が今AGI、ASIにはあるんだろうな」と分析。「実際にAGI、ASIが実現してみると、やっぱり具体的な計算をするということですから、そこまですごいことにはならないんだろうな」と期待値の冷静な再評価が必要だとした。



また、「過剰に我々人間がAGIが誕生するとこうなる、ということを思って、膨らんじゃった、インフレートされた不安を持っているところもある」と、リスクに対する社会不安も膨張している点に警鐘を鳴らした。



最後に茂木氏は、「まだ生まれていないものに対して、いろいろ我々がこうなんじゃないかと思うという、そういう部分がAGI、ASIのハイプにも、それに対する不安にもあるということを、冷静に理解する必要がある」と述べ、必要以上の期待や不安に飲み込まれず、理性的なスタンスが重要だと締めくくった。