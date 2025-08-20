千葉ロッテマリーンズ主催、今年で15回目の中学硬式野球大会を制す

千葉県内の中学硬式野球4リーグ（リトルシニア、ボーイズ、ポニー、ヤング）に所属する56チームによる交流大会「CHIBA LOTTE MARINES CUP 2025千葉県中学硬式野球大会 supported by ダイユウホーム」（マリーンズカップ2025）の決勝戦が20日、ZOZOマリンスタジアムで行われ、木更津リトルシニアが8-1で東葛飾ボーイズに勝利し、初優勝を決めた。

15回目となった同大会を制した木更津シニアは、創立40年超の硬式チームでこれまで400人を超える選手を輩出。主なOBには金子圭輔・現ソフトバンクコーチらがいる。両角泰知主将は、「1人1人の能力が高いチームではないので、全員が自分ができること、やるべきことを繋いで、やり切った結果が初優勝に結びついたと思います。後輩たちは今後もいい結果を残してくれると期待していますし、残してくれると信じています」とコメントした。

【木更津リトルシニア 優勝メンバー】

両角泰知（蔵並中）、大塚海璃（金田中）、大山颯翔（磯辺中）、朝倉隆蔵（国分寺台中）、宮本一輝（君津中）、出口結人（房南中）、篠田真木（岩根中）、高山櫂士（平川中）、徳留光之介（姉崎中）、井手英太（富津中）、明星仁（館山中）、長谷川翔也（館山中）、梅田采香（清川中）、大島空（姉崎中）、長島宗真（周西中）、鳥海南斗（岩根中）、秋田大翔（若葉中）、石井璃斗（館山中）、玉城琉空（姉崎東中）、永田悠桐（姉崎東中）、桶野祐敬（八重原中）、鈴木惺太（畑沢中）、坂上凜太郎（辰巳台中）、角ヶ谷凌馬（大佐和中）、池田大輝（三和中）、鈴木信也監督。（高橋幸司 / Koji Takahashi）