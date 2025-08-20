『彼女、お借りします』第4期第8話 ウォータースライダーでドキドキ！
2025年7月4日（金）深夜2時23分より、MBS・TBS・BS-TBS ”アニメイズム” 枠ほかにて放送中の『彼女、お借りします』、第4期第8話である満足度44「紐と彼女-ポロカノ-」のあらすじ、先行場面カット、各話スタッフ情報、予告映像が公開された。
現在第3期までが放送されている、TVアニメ『彼女、お借りします』（原作：宮島礼吏／講談社『週刊少年マガジン』連載）。2020年7月よりアニメ第1期が放送されるとヒロインたちの可愛さが瞬く間に話題となり、2022年7月からはアニメ第2期が、2023年7月からはアニメ第3期が放送・配信されている大人気シリーズ作品。
現在TVアニメ公式Xはフォロワー35万人、原作漫画は世界累計発行部数1350万部を突破している大人気ラブコメ作品だ。
その第4期は、2025年7月4日（金）深夜2時23分〜、MBS・TBS・BS-TBS ”アニメイズム” 枠ほかにて放送中。2025年7月1日より毎週火曜日22：00〜、DMM TV、dアニメストアにて地上波3日間先行・最速配信もおこなっている。
このたび、第4期の8話目である満足度44の詳細情報が公開された。
＜満足度44「紐と彼女-ポロカノ-」あらすじ＞
ハワイアンズでの旅行を楽しむ一行。千鶴と一緒にウォータースライダーに乗ることになった和也は、千鶴と密着した姿勢になりドキドキが抑えられない。
乗り終えてプールから上がろうとしたその時、千鶴は水着のブラが外れていることに気がつく。
「……流されちゃった。水着…上……」
赤面する千鶴を前に、和也は鼓動を激しくしつつも付近を捜索することに。
脚本：広田光毅／絵コンテ：木下大悟／演出：小泉まりえ／キャラクターデザイン監修：平山寛菜／総作画監督：武士鵬
＞＞＞満足度44の先行場面カットをすべてチェック！（写真9点）
（C）宮島礼吏・講談社／「彼女、お借りします」製作委員会2025
現在第3期までが放送されている、TVアニメ『彼女、お借りします』（原作：宮島礼吏／講談社『週刊少年マガジン』連載）。2020年7月よりアニメ第1期が放送されるとヒロインたちの可愛さが瞬く間に話題となり、2022年7月からはアニメ第2期が、2023年7月からはアニメ第3期が放送・配信されている大人気シリーズ作品。
現在TVアニメ公式Xはフォロワー35万人、原作漫画は世界累計発行部数1350万部を突破している大人気ラブコメ作品だ。
その第4期は、2025年7月4日（金）深夜2時23分〜、MBS・TBS・BS-TBS ”アニメイズム” 枠ほかにて放送中。2025年7月1日より毎週火曜日22：00〜、DMM TV、dアニメストアにて地上波3日間先行・最速配信もおこなっている。
＜満足度44「紐と彼女-ポロカノ-」あらすじ＞
ハワイアンズでの旅行を楽しむ一行。千鶴と一緒にウォータースライダーに乗ることになった和也は、千鶴と密着した姿勢になりドキドキが抑えられない。
乗り終えてプールから上がろうとしたその時、千鶴は水着のブラが外れていることに気がつく。
「……流されちゃった。水着…上……」
赤面する千鶴を前に、和也は鼓動を激しくしつつも付近を捜索することに。
脚本：広田光毅／絵コンテ：木下大悟／演出：小泉まりえ／キャラクターデザイン監修：平山寛菜／総作画監督：武士鵬
＞＞＞満足度44の先行場面カットをすべてチェック！（写真9点）
（C）宮島礼吏・講談社／「彼女、お借りします」製作委員会2025