ジバンシイ新作リップ登場！12色展開で叶える抜け感マット

2025年秋、ジバンシイから新作リップ「ルージュ・ジバンシイ・ベルベット・マット」が登場します。全12色の洗練されたヌーディトーンを中心に、ふっくら感を叶える処方と上品なマット仕上げが魅力。まるでオートクチュールを纏ったかのように、自分らしさを最大限に引き出してくれる逸品です。新しい季節にふさわしいリップで、毎日の表情を輝かせてみませんか？

厳選12色のヌーディカラーバリエーション

「ルージュ・ジバンシイ・ベルベット・マット」は、2.3gで税込5,940円。肌を引き立てるヌードベージュやローズから、存在感のあるレッドまで幅広い12色展開です。

N02 テイラード・ツイスト

N04 ローズ・レイヤー

スターシェードはN02テイラード・ツイスト（ヌードピンク）とN04ローズ・レイヤー（ミュートローズ）。どのシェードも上品で抜け感のある発色が特徴で、日常から特別なシーンまで活躍します。

贅沢な処方で叶える快適マットフィニッシュ

独自の「ソフト ブラーリング コンプレックス＊1」がふんわりとした薄膜で唇を美しく整え、長時間にじみにくい仕上がりを実現。

さらにヒアルロン酸＊2やシアバター＊3がうるおいを届け、マットでありながらふっくら感が持続します。6時間快適なつけ心地、24時間均一な発色をキープできるのも嬉しいポイントです。

＊1 シリカ、（ビニルジメチコン／メチコンシルセスキオキサン）クロスポリマー（メイクアップ効果）

＊2 ヒアルロン酸Ｎａ（保湿成分） ＊3 シア脂、シア脂不けん化物（どちらも保湿成分）

ケースデザインもクチュールの精神を表現

パッケージは、1962年に誕生した初代リップスティックへのオマージュ。モダンでありながら伝統を感じさせるシルエットに、中央で輝くシルバーメタリックの4Gロゴが存在感を放ちます。

手にするだけで気分が高まるデザインは、ポーチに忍ばせておきたくなる逸品です♪

自分らしさを彩る、ジバンシイの新作リップ♡

「ルージュ・ジバンシイ・ベルベット・マット」は、N01ブラッシュ・エディットからR12アンバー・ラッシュまで全12色展開。

価格は税込5,940円、容量は2.3gです。2025年8月22日からGINZA SIX先行発売、9月5日より全国展開。上品で抜け感のあるマットリップで、あなただけの美しさを解き放ってみませんか？