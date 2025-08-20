「お値段お安すぎて衝撃！」【しまむら】マニア大絶賛♡「高見えカーデ」

サッと羽織るだけで上品なムードをまとえそうなカーディガンを【しまむら】で発見！ 今回は、プチプラアイテムを使った大人可愛いコーデを発信している@chii_150cmさんが「お値段お安すぎて衝撃」と絶賛しているカーディガンをご紹介。繊細なコード刺繍が美しく、1,000円台とは思えない高級感が漂います。きれい見えもトレンド感アップも狙えて、着るだけで周りから褒められるかも。

女性らしさときちんと感を両立した刺繍カーデ

【しまむら】「エリツキカギバリカーデ」\1,639（税込）

繊細なコード刺繍や袖・裾のスカラップなど、女性らしさをたっぷりと詰め込んだカーディガン。きちんと感のある襟付きのデザインで、一点投入で上品さを格上げできるかも。柔らかな色合いも、きれい見えをサポートしてくれます。いつものコーデにサッと羽織るだけで主役級に映える華やかさがあり、お値段以上の価値を感じられそう。

レイヤードスタイルでも活躍！

薄手のカーディガンなので、羽織りとしてはもちろん、キャミワンピやジャンスカなどのインナーにもぴったり。シアー素材でほんのりと素肌が透けて、夏ムードを高めてくれます。華やかなコード刺繍がアクセントになり、淡色コーデの地味見えも回避できるはず。襟付きできちんと感がありながら、広めのネックラインは程よい抜け感を補ってくれます。

