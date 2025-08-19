【GUの値下げスカート】が頼りになる！ 甘すぎずちょうどいい♡「大人コーデ」

まだまだ暑い日が続く今、コーデのマンネリを解消するなら何を買い足すのが正解？── 編集部がリサーチして見つけたのは【GU（ジーユー）】から登場している「ティアードスカート」。セールで1,500円以下とお値ごろながら、上品な雰囲気としっかり長めの丈感で大人のデイリーコーデにぴったりのアイテムです。今回はおしゃれなGUスタッフが提案する「大人コーデ」をチェック。甘さと上品さのバランスが絶妙な着こなしは、思わず真似したくなるかも。

ジレ合わせで大人の洗練モノトーン

【GU】「ティアードマキシスカート」\1,490（税込・セール価格）

ふんわり広がるティアードデザインが、歩くたびに軽やかな揺れ感を演出するスカート。華やかさがありつつも、ナチュラルな素材感とロング丈で甘さは控えめ。カラーはオフホワイトのほか、ブラックとモノトーンのギンガムチェックの全3色。黒のロングジレを合わせれば、縦のラインが強調されてすっきり見えも狙えます。シックで落ち着いた色味のアイテムを組み合わせると、甘いスカートコーデに大人っぽさをプラスできておすすめ。

パーカーで甘さを程よくカジュアルダウン

カジュアルな白パーカーを羽織って、スカートの甘さを程よく中和。トップスをコンパクトなシルエットにすることでウエスト位置が自然に高く見えて、ボリューミーなスカートをバランス良く見せられそうです。トレンド感のあるシルバーのバッグとパンプスを加えれば、休日のお出かけにもぴったりな大人カジュアルコーデが完成。

Writer：licca.M