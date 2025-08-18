ÀÖÆù¡¦²Ã¹©Æù¤ò¿©¤Ù¤ë¤Û¤É¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡×¥ê¥¹¥¯¾å¾º ¡ÈÇ¾¤ÎÏ·²½¡É¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¶²¤ì ¸¦µæ¤ÇÈ½ÌÀ
¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³Ø¤Î¸¦µæ°÷¤é¤Ï¡¢¥Ùー¥³¥ó¤ä¥½ー¥»ー¥¸¤Ê¤É¤Î¿©ÉÊ¤¬¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÈ¯¾É¤äÇ§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÏ·²½¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«Ä´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÀÖ¿ÈÆù¡¢ÆÃ¤Ë²Ã¹©ÀÖ¿ÈÆù¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬Â¿¤¤¿Í¤Û¤É¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤äÇ§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤ò¸¦µæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜÂ¿°å»Õ¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ËÜÂ¿ ÍÎ²ð¡ÊMy¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ËÜÂ¿Æâ²Ê°å±¡¡Ë
·²ÇÏÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢°ËÀªºê»ÔÌ±ÉÂ±¡¡¢·²ÇÏ¸©Î©¿´Â¡·ì´É¥»¥ó¥¿ー¡¢ºÑÀ¸²ñ²£ÉÍ»ÔÅìÉôÉÂ±¡¤Ç½Û´Ä´ïÆâ²Ê°å¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£¸½ºß¤Ï¡ÖMy¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ËÜÂ¿Æâ²Ê°å±¡¡×±¡Ä¹¡£ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ½Û´Ä´ï³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ¿´·ì´É¥¤¥ó¥¿ー¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¼£ÎÅ³Ø²ñÀìÌç°å¡£
¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤¬È¯É½¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ï¡©
¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³Ø¤Î¸¦µæ°÷¤é¤¬È¯É½¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜÂ¿ÀèÀ¸
¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³Ø¤Î¸¦µæ°÷¤é¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Á´¹ñµ¬ÌÏ¤ÎÁ°¸þ¤¥³¥Ûー¥È¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÀÖ¿ÈÆù¡¢ÆÃ¤Ë²Ã¹©ÀÖ¿ÈÆù¤ÎÀÝ¼è¤¬¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤äÇ§ÃÎ¾É¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢´Ç¸î»Õ·ò¹¯Ä´ºº¡ÊNHS¡Ë¤È°åÎÅÀìÌç²ÈÄÉÀ×Ä´ºº¡ÊHPFS¡Ë¤Î»²²Ã¼Ô13Ëü¿Í°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¿©½¬´·¤ÈÇ§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÊÑ²½¤òÄÉÀ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¤Î·ë²Ì¡¢²Ã¹©ÀÖ¿ÈÆù¤ò1Æü0.25¥µー¥Ó¥ó¥°¡ÊSV¡Ë°Ê¾å¿©¤Ù¤ë¿Í¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¿©¤Ù¤Ê¤¤¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÇ§ÃÎ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï13¡ó¡¢¼ç´ÑÅªÇ§ÃÎµ¡Ç½Äã²¼¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï14¡ó¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²Ã¹©ÀÖ¿ÈÆù¤ÎÀÝ¼è¤¬1Æü1¥µー¥Ó¥ó¥°Áý¤¨¤ë¤´¤È¤Ë¡¢Ç§ÃÎÇ½ÎÏ¤äµ²±Ç½ÎÏ¤¬Ìó1.6ºÐÊ¬Áá¤¯Ï·²½¤¹¤ë·¹¸þ¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²Ã¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÀÖ¿ÈÆù¤Ç¤â1Æü1¥µー¥Ó¥ó¥°°Ê¾å¤ÎÀÝ¼è¤Ç¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤Î¼«¸ÊÉ¾²Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ°²½¤Î·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢²Ã¹©ÀÖ¿ÈÆù¤ò¥Ê¥Ã¥Ä¤äÆ¦Îà¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤¬19¡óÄã²¼¤·¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤ëÇ§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤â1. 4Ç¯Ê¬¤Û¤ÉÃÙ¤é¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¼Ô¤é¤Ï¡¢¡ÖÀÖ¿ÈÆù¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬Ç§ÃÎµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Ä²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î¿©»ö¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¿©ÉÊ¤È¤Ï¡©
º£²ó¤Î¸¦µæ·ë²Ì°Ê³°¤ËÇ§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¿©ÉÊ¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Ç§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¿©ÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©ËÜÂ¿ÀèÀ¸
º£²ó¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Æ°ÊªÀ»éËÃ¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¥éー¥É¤ä¥Ø¥Ã¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¥Þー¥¬¥ê¥ó¤ä¥·¥çー¥È¥Ë¥ó¥°¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥¹»éËÃ»À¤â¡¢Ç§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î»é¼Á¤ÏÆ°Ì®¹Å²½¤ò¿Ê¹Ô¤µ¤»¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤Ê¤É¤ÎÈ¯¾É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÇ¾·ì´ÉÀÇ§ÃÎ¾É¤Î´í¸±À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÀÄµû¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ëDHA¤äEPA¡¢ÍÕ»À¤ò´Þ¤àÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤äÆ¦Îà¡¢²Ì¼Â¡¢¤µ¤é¤Ë¥¦¥³¥ó¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¯¥ë¥¯¥ß¥ó¤ä¡¢¥³ー¥Òー¤äÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Î¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤Ê¤É¤Ï¡¢¹³»À²½ºîÍÑ¤ä·ì´ÉÊÝ¸îºîÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÇÄ´Íý¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤â¡¢Ç¾¤È¿ÈÂÎ¤ÎÎ¾Êý¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ëÅÀ¤ÇÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
Æü¡¹¤Î¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¡¢Ç¾¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¿©ÉÊ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸¦µæÆâÍÆ¤Ø¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ï¡©
¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³Ø¤Î¸¦µæ°÷¤é¤¬È¯É½¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ø¤Î¼õ¤±»ß¤á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜÂ¿ÀèÀ¸
Æâ²ÊÀìÌç°å¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³Ø¤Ë¤è¤ë¸¦µæ·ë²Ì¤ÏÈó¾ï¤Ë¼¨º¶¤ËÉÙ¤à¤â¤Î¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¿ÈÆù¡¢ÆÃ¤Ë²Ã¹©¤µ¤ì¤¿ÀÖ¿ÈÆù¤Î²á¾êÀÝ¼è¤¬Ç§ÃÎµ¡Ç½Äã²¼¤äÇ§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤Î¾å¾º¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÃÎ¸«¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±Ö³Ø¸¦µæ¤òÊä¶¯¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¤Î¿ÇÎÅ¤Ç¤Ï¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤äÅüÇ¢ÉÂ¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è½¬´·ÉÂ¤¬Ç¾·ì´ÉÀÇ§ÃÎ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯°ø»Ò¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯ÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ï¿©½¬´·¤½¤Î¤â¤Î¤¬Ä¹´üÅª¤ÊÇ¾¤Î·ò¹¯¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤âÀÖ¿ÈÆù¤ä²Ã¹©¿©ÉÊ¤ÎÀÝ¼è¤¬Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢µû¡¦Æ¦Îà¡¦²Ì¼Â¤Ê¤É¤ÎÇ¾¤ËÍ¥¤·¤¤¿©ÉÊ¤òÂ¿¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦°å»Õ¤È¤·¤Æ»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
ÀÖ¿ÈÆù¡¢ÆÃ¤Ë¥Ùー¥³¥ó¤ä¥½ー¥»ー¥¸¤Ê¤É¤Î²Ã¹©Æù¤òÆü¾ïÅª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¾É¤äÇ¾¤ÎÏ·²½¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³Ø¤Î¸¦µæ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÀÄµû¤äÎÐ²«¿§ÌîºÚ¡¢Æ¦Îà¡¢²ÌÊª¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ä¤ªÃã¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÀ®Ê¬¤Ë¤Ï¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Ä¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¿©»ö¤ò¾¯¤·°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¾¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤¹¤®¤º¡¢ÊÐ¤é¤º¡¢Ç¾¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¿©À¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£