人気動画『【苦手克服】苦手な授業・水泳・発表…ひとり親ができるサポート法３選』で、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイさんが、苦手科目に悩む子どもへの親の寄り添い方について具体的アドバイスを展開した。動画では「苦手や嫌いな授業、例えば書道や英語の発表、水泳など、なぜ子どもがつまずくのか」について、実際に寄せられた小学校6年生の次男のケースを紹介しながら解説した。



道山さんは、子どもが学校に行きたがらない本当の理由を見誤る親が多いと指摘。「嫌な科目や項目が複数ある場合は『何かに理由をつけて行きたくない』状態だ」と強調した。その原因として「愛情バロメーターがまだ上がりきっていない」とし、「お父さんお母さんの愛情が子供にしっかり届くことで、子供の『愛情バロメーター』が上がり、嫌なことに立ち向かう気力が湧く」と力説。「気力が減った状態では、たとえ些細なことでも乗り越えられなくなる」と語った。



一方、「有給を使って1ヶ月半しっかり子どもに向き合った相談者さんの行動は素晴らしい」と称賛。それでも十分な変化が見られなければ、「愛情の送り方が子どもに合っていない可能性もあるので、専門家の意見を仰ぐのも一案」とアドバイスした。道山さんは、「愛情バロメーターが上がると子どもとの会話が増える。その変化が見えはじめたら順調」とし、「あと1ヶ月半ほど続けてみれば大きく変わる可能性がある」と自信を見せた。



さらに、「子どもたちは勉強よりも友達や先生と会うために学校へ通う」と独自の視点を展開。「気の合う先生や友達とのつながり作りが最も大切」との持論を述べ、担任以外でも信頼できる人物との関わりや、友達作りのために先生からのサポートを得る方法など、実践的なコツを4つにまとめて伝授。もし学校の特定教科がどうしても辛い場合には、「苦手な書道だけカウンセリングルームで過ごす、など先生に事情説明のうえ柔軟に対応してもらう工夫も必要」とアドバイスした。



道山さんは、「まずは“愛情バロメーター”をしっかり高め、友達や先生との関わりを増やす努力を続けてほしい。『嫌なことも乗り越えられるようになる』と信じて焦らず進めば、多くのケースは改善に向かう」と動画を結んだ。