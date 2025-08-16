歌手の和田アキ子（75）が16日、パーソナリティ―を務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。毎日連絡を取っているという大物について語った。

和田は5月16日に放送されたフジテレビ「酒のツマミになる話」の収録終わりに「千鳥」、「博多華丸・大吉」博多大吉、「ちょんまげラーメン」田渕章裕と飲みに行ったと回顧。その席で2011年に芸能界を引退した島田紳助さんに電話をしたと続けた。

島田さんについて「私が今もうほとんど毎日LINEとか」する親しい仲だと言い、「あたしは目が悪いんで、あたしは電話で返すんですけど、向こうはLINEを送ってくれたりしてね」と声を弾ませた。

アシスタントのフリーアナウンサー・垣花正が「凄い数のLINEが来るんですってね」と驚いたように話すと、和田は「そうなんです。私は感動してるわけ、毎日。（島田さんが）楽しく生きてるから」と回顧。

「もう本当に、海を見て奇麗って言ったり、ご飯作って、もうちょっと何か入れれば良かったと思ったり、本を読んだり、絵を描いたり、悠々自適なんですよ」と島田さんの生活ぶりを明かした。

そうして島田さんに電話をすることになると「千鳥」らにとっては「大先輩だから。師匠だから、吉本の中でも。最初びびってたのよ」と和田。電話途中には千鳥を紹介し、電話を替わったが、その時点で話した内容は聞かなかったとした。

その後和田は7月18日に放送された「酒のツマミになる話2時間スペシャル」で、「千鳥」が島田さんと話した内容を知ったという。大悟が「師匠、アッコさんに絡まれた時にはどうすればいいですかね」と聞いたところ、島田さんは「パッと表に出て、右でも左でもいい、息が続く限り全速力で走れ、店出たら」と話したとし、和田は「あたしね、それ聞いて天才だなあと思って。面白い」と笑ってみせた。

それでも「千鳥」については「そんなに（逃げて）帰ってないんですよ。あたしのタクシーちゃんと送ってくれたし」と逃げ帰ることはなかったと証言した。