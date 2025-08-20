この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元火葬場職員の下駄華緒氏が自身のYouTubeチャンネル「火葬場談義(旧下駄のチャンネル)」で公開した動画で、過去に実際に起きた「ご火葬中にお腹の中から赤ちゃんが飛び出した」という、にわかには信じがたい事件の真相が語られている。「信じられないような恐ろしいテーマ」として紹介されたこの事件。下駄氏自身もライターの穂積昭雪さんから聞くまで「知らなかった内容」だといい、その驚きの顛末を明かした。



動画の冒頭で下駄氏は、このテーマを聞くと多くの人が「妊婦さんのご火葬をイメージされると思います」と視聴者の想像を促す。しかし、すぐにその常識を覆す。「この事件ね、男性のお腹の中からなんですよ」と、事件の異常性を明かした。この衝撃的な一言から、物語は本筋へと入っていく。



下駄氏によると、この事件が起きたのは70年以上前の1940年代後半。発端は、とある病院に勤務していた35歳の「研究熱心な若い医師」がいた。彼は、癌で亡くなった男性患者のご遺体を研究したいという強い探求心に駆られたが、ご遺族からは「これ以上お腹を切るのは辞めてほしい」と解剖を拒まれてしまう。



しかし、医師は研究を諦めきれなかった。ご遺族に「お腹の中の水を抜くため」と嘘をつき、許可を得たと偽ってご遺体を開腹。研究目的で癌に侵された内臓を摘出したという。問題はその後だった。内臓を抜き取ったことで凹んでしまった腹部を隠すため、あろうことか詰め物として「ホルマリン漬けの赤ちゃんを二体入れて縫合した」のだ。このホルマリン漬けの標本がどこから来たのか、なぜ外科にあったのかも謎だと下駄氏は指摘する。



この恐ろしい事実を知らないまま、ご遺体は火葬場に運ばれた。そしてご火葬が始まると、炉内の熱でご遺体が膨張し、腹部の縫合部が裂けて中から赤ちゃんが飛び出してしまった。下駄氏は元同業者の視点から、これを目撃した火葬場職員の心情を「もっと慌てたと思う」と代弁。「ご火葬する人を間違えている！？」――男性のご遺体をご火葬しているはずが、中から赤ん坊が出てくるというありえない光景に、現場は顔面蒼白になるほどのパニックに陥ったであろうと、その恐怖をリアルに語った。



事件発覚後、医師は「悪意はなかった」と主張。最終的にご遺族との間で和解が成立し、不起訴処分となったという。当時の他の医師からは同情の声もあったとされ、現代の倫理観とはかけ離れた時代背景が浮き彫りになる。研究への情熱が引き起こした、常軌を逸した事件の全貌が語られた動画となっている。