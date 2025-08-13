この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元火葬場職員の下駄華緒（げたはなお）氏が、自身のYouTubeチャンネル「火葬場談義(旧下駄のチャンネル)」で公開した動画「忘れられない女性の遺体」の中で、元火葬場職員としての壮絶な体験と、今なお心に残り続けるご遺体について語った。



動画は「遺体を見て平気なんですか？」という多くの人から寄せられる問いから始まる。これに対し下駄氏は、死と日常的に向き合う仕事において、「慣れる」ことは「人間の防衛本能」だと説明。「毎日心を痛めていたら精神がもたない」と、過酷な現場で精神の均衡を保つための自己防衛であるとの見解を述べた。



しかし、そんな“慣れ”をもってしても忘れられない壮絶な記憶があるという。それは、自ら命を絶ったある若い女性のご遺体だった。焼身だったため、その体は「異様に軽い」状態だったと話す。火葬当日、参列したのはご両親の2人だけ。その父親から「私にも棺を持たせてくれませんか」と声をかけられたという。



下駄氏は、あまりにも軽い棺を父親に持たせることに深く葛藤したと明かす。娘の最期の重みを感じさせてあげられないことへの苦悩があったからだ。最終的に父親に棺を持ってもらったが、その時の父親の涙と表情が今も忘れられないと語り、「本当に良かったのか」と自問自答を続けているという。



さらに、火葬炉の前で最も心を揺さぶられた瞬間として、「この子をもう一度焼かないといけないのか」と感じたことを告白。すでに焼かれてしまった体を、さらに火葬するという行為への精神的負担を吐露し、この仕事には「正解はないが不正解はある」と、その判断の難しさを締めくくった。