レジ横、見逃さないで！！【スタバ】テンション爆上がりーーーッ♡「新作スイーツ」

【スターバックス】でドリンクをオーダーする際は、フード系のチェックもお忘れなく。レジ横では気分を上げてくれるおしゃれな「新作スイーツ」が並んでおり、お腹が空いたカフェタイムにぴったり。自分へのご褒美に味わってみるのもおすすめです。今回はフルーツが使われたイチオシのケーキ & ドーナツをご紹介します。

ゼリーの中に白桃が入った「ピーチ & ミルクケーキ」

桃を合わせたフレッシュな味わいが楽しめそうなこちら。鮮やかなピーチカラーが映えるおしゃれな一品に仕上がっています。公式サイトによれば「ピーチゼリー」の中に「大きめにカットしたゴロゴロ感のある白桃」が入った贅沢仕立てで、2つの食感の違いが癖になるかもしれません。頑張った自分へのご褒美にいただくのも良さそうです。土台は「スポンジ生地」が使われている分、柔らかな食感が楽しめて食べやすくもありそう。

クリームを閉じ込めた贅沢感！「ブルーベリークリームチーズドーナツ」

深みのある色合いが映えるおしゃれなドーナツ。公式サイトによれば「ブルーベリーコーティング」が施された生地の中に「クリームチーズ風味クリーム」を閉じ込めているプチ贅沢仕様。生地はふっくら厚みがあるのも相まって、食べ応えも感じられるかもしれません。カフェタイムや軽食に選んでみてはいかがでしょうか。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino