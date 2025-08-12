17.3インチに対応！モバイルモニタースタンド3商品を発売
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、17.3インチまでのモバイルモニターに対応したスタンド「200-STN087BK（据え置きタイプ）」「200-STN088BK（据え置きタイプ）」「200-STN089BK（クランプタイプ）」の3商品を発売した。
■17.3インチまでしっかり支える安心設計
大型サイズのモバイルモニターやタブレット（最大17.3インチ相当）に対応する。バネの力でしっかりホールドし、映像視聴や案内表示時も安定した使用が可能です。業務用にも個人用にも最適な設計だ。
■自宅でも店舗でも“どこでも設置”できる万能スタンド
カフェのテーブル、自宅のデスク、レジカウンターなど、場所を選ばず活用できる。設置工事不要で、すぐにモニターを活かした使い方が始められる。
■目線にぴったり合わせられる伸縮アーム搭載
伸縮アームでモニターの高さ調節が自在だ。目線に合わせることで長時間の作業や視聴でも疲れにくく、ノートPCの上にモニターを重ねて“デュアル画面風”に使うこともできる。
■回転も角度も思いのまま、快適な視聴角度を実現
ホルダー部分は360度回転可能なボールジョイント構造だ。縦横の切り替えや、上下左右の角度調節にも対応する。使用シーンに応じて、見やすいポジションに瞬時に調整できる。
200-STN087BK
■ケーブルもスマートに収納、使いやすさにこだわり
ホルダーには充電ケーブル用の専用口があり、配線を避けてしっかりと挟み込みできる。裏面には滑り止め付きで、操作時も安定感抜群。使いやすさと見た目のスマートさを両立している。
■仕様
＜200-STN087BK＞
製品サイズ：約W15×D18×H63.5cm（最大）
製品重量：約1.5kg
耐荷重：1kg
＜200-STN088BK＞
製品サイズ：約W15×D15×H52.5cm（最大）
製品重量：約1.2kg
耐荷重：1kg
＜200-STN089BK＞
製品サイズ：約W8.5×D46×H54cm（最大）
製品重量：約704g
耐荷重：1kg
＜共通仕様＞
材質：スタンド・アーム部/アルミ、スチール
ホルダー部/ABS、シリコーンゴム
■モバイルモニタースタンド 据え置き 17.3インチ 16インチ 15.8インチ 15.6インチ 360°回転 伸縮アーム モバイルディスプレイ iPad タブレット「200-STN087BK」
