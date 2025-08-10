この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネルで公開された「【毎朝３分】目覚めスッキリ！１日の体調がみるみる整う手もみルーティン！」の動画内で、手もみセラピストの音琶麗菜氏が、「朝だるいとか、こういった不調っていうのは、自律神経の切り替えがうまくできていないサイン」と語り、朝の不調解消に効く“朝の手もみルーティーン”を熱心に紹介した。



動画の冒頭、音琶氏は「たった3分で目覚めすっきり、やる気と元気が湧いてくる」と自信を見せ、視聴者に「私と一緒に手を揉んでいただくだけで、自律神経が整い、血流ホルモンなども整うことができます」と呼びかけた。



具体的な手順では、①副腎の反射区（やる気ホルモン＝コルチゾールの分泌に作用）②大脳の反射区（脳の目覚ましスイッチ）③首のリンパ（血流アップ＆体のスイッチON）と、3つの手もみのポイントを実演。「ここの副腎の反射区は、痛いところがあればピンポイントで押して」とアドバイスし、「脳の目覚ましボタンになります」と大脳反射区の効能を説明。首のリンパ流しは、「肩こりや首こりにもおすすめ」と併せて推奨した。



いずれもコツは「1つの反射区につき、7秒、むぎゅーっと押すこと」「3回から5回、1日に3～5セットが理想」と指南。さらに、痛みが強い場合は「お湯で温めたり、お風呂の中でやってみてください」「水分を取ることは忘れずに」と安全面にも配慮した。



仕上げには深呼吸を誘導し、「呼吸が深くなって、心も落ち着きましたか？」と視聴者の心身の変化に寄り添う姿勢をみせた。最後は「この手揉みをしていただくと、気持ちよく1日を始められますので、ぜひ朝の習慣に」と締めくくり、「次の動画でお会いしましょう」とエールを送った。