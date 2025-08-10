◇インターリーグ ドジャース9―1ブルージェイズ（2025年8月9日 ロサンゼルス）

ドジャース大谷翔平投手（31）は9日（日本時間10日）、本拠でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で安打を放ち、これで8月の全ての試合で安打をマーク。連続試合安打を8に伸ばした。第3打席で2戦ぶりの一発を放ち、3年連続通算4度目の40本塁打に到達した。これでリーグトップのフィリーズ・シュワバーに1本差に接近。この日は4打数2安打1四球、敵失での出塁も含めて4出塁2得点でチームの2連勝に貢献した。ナ・リーグ西地区2位のパドレスも勝利したため、首位ドジャースとの3ゲーム差は変わらなかった。

第1打席は空振り三振に倒れ、第2打席は0―0の3回2死一塁の場面。今季リーグ3位タイ11勝を挙げている右腕バシットの初球の甘く入ったカットボールを捉えると、打球速度112マイル（約180.0キロ）の痛烈な打球が中前で弾んだ。これがドジャースのこの試合チーム初安打となった。

4回にマンシーの先制2ランが飛び出すと、5回には大谷が続いた。1死走者なしで迎えた第3打席。カウント3―1から右腕バシットが投じた外角シンカーを完璧に捉えると、打球速度107.8マイル（約173.5キロ）、27度の角度で中堅方向へ飛び出した打球は417フィート（約127.1メートル）地点に着弾した。大谷の節目の一発に本拠ファンは総立ちとなり、大熱狂に包まれた。

申告敬遠で出塁した6回はパヘスの適時打で生還して今季110得点目。両リーグで100得点以上は大谷だけで、2位のヤンキース・ジャッジの92得点と大きく突き放している。

大谷は8日のブルージェイズで6月15日のジャイアンツ戦以来、44試合ぶりの1試合3安打をマーク。8月はここまで2本塁打ながら全8試合で安打を放ち、打率4割超と好調を維持している。

大谷は6日のカージナルス戦で10試合ぶりの一発となる39号を放ち、日本選手ではイチロー、松井秀喜に次ぐ3人目となるメジャー1000安打を達成。またしても大谷が大台に到達した。