【お姉ちゃんの呪縛】長い間、呪われてた自分に気づく「妹と距離置く決断」＜第13話＞#4コマ母道場
「きょうだい」におけるそれぞれの立場とは不思議なものです。自分で決めることができないのに、勝手に役割を押し付けられてしまった経験、ありませんか？ それに納得できないまま大人になってしまったら……？ 今回は「お姉ちゃんだから」という言葉を受け入れてきた女性が、「ママ」になることで自分の本当の気持ちに気付いていくお話です。
第13話 キョウカの気持ち：もう距離を置こう……
【編集部コメント】
「お姉ちゃんだから」この言葉に縛られ続けてきたキョウカさんは、今までもミカコさんの悪意のない言動を流し続けてきたのでしょう。しかし今回は到底許すことはできず、さらには今まで我慢してきたことが溢れてきて限界に達してしまったのです。自分の精神面を考えてもミカコさんとは距離を置いた方がいい。そう思い、距離を置きたい旨を連絡しました。その連絡をするまでにも、きっとたくさん悩んだことでしょう。でもキョウカさんが楽に生活できることが一番です！ このまま平穏に……って。ここへきて今度は実母さんの登場です！！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵
