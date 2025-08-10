魔女気分で楽しむ♡ホテルニューグランドのハロウィンアフタヌーンティー
秋の訪れとともに、街も心もワクワクするハロウィンの季節がやってきます。横浜・ホテルニューグランドでは、2025年9月1日～10月31日まで、魔女やジャック・オー・ランタンをテーマにした「ハロウィンアフタヌーンティー」を開催♡カラフルでユーモラスなスイーツやセイボリー、旬の味覚がギュッと詰まった秋だけの特別なひとときを、ヨーロッパ調の優雅な空間で楽しんでみませんか？
魔女やミイラが可愛い♡遊び心あるスイーツたち
価格：7,337円（税込・サービス料込）※土日祝はご利用時間を3時間とさせていただきます。
上段
中段
上段・中段に並ぶのは、魔女のミニパフェやミイラのアップルパイ、クモの巣がのったブラックココアのシューなど、ハロウィン気分を盛り上げる可愛らしいスイーツたち♡
紫芋やかぼちゃ、いちじくなど、秋の味覚もふんだんに使われており、見た目だけでなく味わいもしっかり本格派。
ひとつひとつのスイーツに世界観が込められていて、どれから食べようか迷ってしまいそう♪
秋の味覚×ユニークなセイボリーにも注目！
下段（セイボリー）
セイボリーには、ジャック・オー・ランタンの顔をかたどったタルトや、デビルエッグサンドなど、ユニークでちょっぴりスパイシーなメニューがラインアップ。
グリオットチェリーとオリーブのピクルスの酸味がアクセントになり、大人の味わいに。スイーツとのバランスも絶妙で、最後まで飽きることなく楽しめます。
スコーン
お食事としても満足感たっぷりのアフタヌーンティーです。
17時以降は特典付き♡夜のご褒美時間に
17：00以降のご利用特典
17時以降に利用すると、季節限定「かぼちゃのカクテル」またはノンアルコールカクテルを1杯サービス♡
ライトアップされたヨーロッパ調の庭園を眺めながら、ゆったりと過ごす夜のひとときは、まさに“大人のハロウィン”。
「おいしい紅茶の店」認定の香り高い紅茶とともに、優雅で贅沢な時間をぜひ味わってみてください。1日のご褒美としてもぴったりな特別な夜に♪
期間：2025年9月1日（月）～10月31日（金）
時間：12：00～19：30（L.O.）
店舗：本館１階 ロビーラウンジ ラ・テラス
詳細は公式サイトよりご確認ください。
ハロウィンの魔法で、とびきり優雅な秋時間を♡
毎年楽しみにしている方も多い、ホテルニューグランドの季節限定アフタヌーンティー。
2025年秋は、ハロウィンの不思議な世界観と秋の味覚を融合させた贅沢なラインアップで、訪れる人を魅了します。大切な人とのご褒美時間や、非日常を感じたい日のお出かけに、ぴったりのスポット。
美しいスイーツやおいしい紅茶に癒されながら、心ときめく秋の午後を過ごしてみてくださいね♡