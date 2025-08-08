レクサス新「“FR”スポーツカー」発表に大反響！ 「最上級より“370万円安い”のにV8エンジンってコスパ良い」「豪華内装のカラバリも素敵」の声も！ “操作性＆レスポンス”進化の「LC」最安モデルに熱視線！

V8搭載の最安モデルに反響集まる！

レクサスは2025年7月24日、フラッグシップモデルであるクーペおよびコンバーチブル「LC／LC500 Convertible」の一部改良を発表し、同年8月4日から販売を開始しました。

この改良では、特別仕様車「LC500“PINNACLE”」および「LC500 Convertible“PINNACLE”」が新たにラインナップに加わりました。

これらの特別仕様車は、LCシリーズの頂点を象徴するモデルとして注目を集めていますが、LCシリーズのなかで最も手頃な価格で購入できるモデルに対して、ネット上では多くの反響が集まっています。

最安モデルでも豪華内装採用！気になる仕様とは？

LCは、2012年の北米国際オートショーで初公開されたデザインコンセプト「LF-LC」を基に開発されたレクサスのフラッグシップクーペです。

「より鋭く、より優雅に」という開発理念のもと、レクサスならではの洗練された走りとデザインを追求し、コンセプト発表から約5年後の2017年に市場に登場しました。

発売以降も進化を続け、2020年には自動開閉式のソフトトップルーフを採用した「LC500 Convertible」を追加するなど、フラッグシップモデルとしての魅力を高めてきました。

今回の改良では、ドアストライカーの構造を見直すことでボディ剛性を強化し、優れた操縦安定性と自然なレスポンスをさらに高次元で両立させています。

新たに設定された特別仕様車のLC500“PINNACLE”およびLC500 Convertible“PINNACLE”は、英語で「頂点」を意味する「PINNACLE」の名にふさわしい豪華な仕様が特徴です。

これらのモデルには、一体成型のフロントバンパーカナードや固定式のCFRP（炭素繊維強化プラスチック）製リアウイングが装備され、空力性能と走行性能を向上。

また、ブラックを基調とした専用エクステリアパーツに合わせた特別なボディカラーが用意され、マットクリア塗装を施すなど、細部にわたるこだわりが光ります。

これにより、LCシリーズの最高峰としての存在感を強く印象づけています。

そんな進化を果たしたLCシリーズのなかで最も手頃な価格で購入できるモデルは「LC500」です。

このモデルの価格は1410万円（消費税込、以下同）で、最上級グレードである「LC500“PINNACLE”」の1780万円と比べると、約370万円も安価に設定されています。

LC500のボディサイズは全長4770mm×全幅1920mm×全高1345mm、ホイールベース2870mmで、シリーズ内の他のモデルと大きな違いはありません。

エクステリアデザインも、他のグレードと比較して大きな変更点は見られませんが、ルーフの仕様には違いがあります。

「L package」系グレードではガラスパノラマルーフが採用されているのに対し、LC500を含むその他のモデルではCFRPルーフが標準装備されています。

ホイールについては、特別仕様車を除く全グレードで共通の21インチ鍛造アルミホイール（ブラック＋ハイパークロムメタリック塗装）を装着。

ボディカラーは全7色から選択可能です。

インテリアにはアルカンターラとセミアニリン本革を組み合わせたシートが採用されています。

インテリアカラーはブラック、ダークローズ、オーカー、ブルー＆ホワイトの4色から選べ、運転席と助手席には8ウェイパワーシートが標準装備されています。

一方、L packageでは10ウェイパワーシートに加え、上下電動調整式のヘッドレストが装備される点が異なります。

走行性能に関わる装備では、ドライブモードセレクト、サウンドジェネレーター、リアのパフォーマンスダンパーが標準で搭載されており、オプションとしてトルセンLSDが選択可能です。

安全面では、衝突被害軽減ブレーキやレーダークルーズコントロールを含む「Lexus Safety System ＋」が全グレードに標準装備され、先進安全機能の充実度は上位モデルと同等です。

パワーユニットには、最高出力477PS、最大トルク540Nmを発揮する5リッターV型8気筒自然吸気エンジンを搭載し、10速オートマチックトランスミッション「Direct Shift-10AT」と後輪駆動（FR）を組み合わせています。

このパワフルなエンジンと洗練されたトランスミッションにより、LC500はスポーティな走りと快適性を両立しています。

そんなLC500に対して、ネット上では、「370万円も安いのに同じV8エンジン搭載ってコスパ良い」「特別仕様車は魅力的だけど、LC500の標準装備でも十分満足できそう」「パット見で一番安いってわかんない」と、価格と性能のバランスを評価する意見もあります。

さらに「CFRPルーフや21インチホイールが標準なのは嬉しい」「LC500でも十分豪華内装。カラーの選択肢が豊富で、特にブルー＆ホワイトが個性的で好き」「安全装備が全グレードで統一されているのは安心。レクサスの信頼性はさすが」と、装備の充実度や安全面への評価も多く、ユーザーの期待の高さが伺えます。