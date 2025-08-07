Æ»»³¥±¥¤¡Ö°¦¾ð¥Ð¥ë¥áー¥¿ー¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤¬»×½Õ´ü»Ò°é¤Æ¤Î¥«¥®¡×°¦ÃÎPTA¹Ö±é¤Ç¸ì¤ëÇ®ÊÛ
¡Ö¡ÚPTA¹Ö±é²ñ¡Û°¦ÃÎ¸©¾®Ãæ³Ø¹»Ï¢Íí¶¨µÄ²ñ¤Ç¹Ö»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ú¸µ¶µ»ÕÆ»»³¥±¥¤¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢»×½Õ´ü¤Î»Ò°é¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦Æ»»³¥±¥¤»á¤¬¼«¿È¤Î¹Ö±é³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤ÏÆ»»³»á¤¬¡¢2025Ç¯6·î16Æü¤Ë°¦ÃÎ¸©PTA¾®Ãæ³Ø¹»Ï¢Íí¶¨µÄ²ñ¼çºÅ¤Î¹Ö±é²ñ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ä¡¢´ó¤»¤é¤ì¤¿È¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ë¾Ò²ð¡£¡ÖËÍ¤ÏÄê´üÅª¤ËPTA¤Ç¹Ö±é²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¹Ö±éÆâÍÆ¡¢»Ò°é¤Æ¤ËÇº¤àÊÝ¸î¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿ÂçÀÚ¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£
º£²ó¤Î¹Ö±é²ñ¤ÏÅö½é¡Ö1000¿Í¤°¤é¤¤¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤ÎÍ½ÁÛ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï500¿Í¤«¤é1000¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÂçÀ¹¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î·ë²Ì¡¢100ÅÀËþÅÀ¤¬90¿Í¡¢90ÅÀ¤¬47¿Í¡¢80ÅÀ¤¬11¿Í¡¢70ÅÀ°Ê²¼¤Ï0¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÂÅÙ¤Î¹â¤µ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¹Ö±é²ñ¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÆâÍÆ¤¬Èó¾ï¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢°¦¾ð¥Ð¥ë¥áー¥¿ー¤È¤·¤Æ»Ø¿ô¤¬½Ð¤»¤¿¤ê»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹¥É¾¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ»»³»á¤¬º£²ó¹Ö±é¤ÇÆÃ¤Ë¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö»×½Õ´ü¤Î»Ò°é¤Æ¤ÎÅÚÂæ¤Ï°¦¾ð¥Ð¥ë¥áー¥¿ー¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£°¦¾ð¥Ð¥ë¥áー¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ªÊì¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤¬»Ò¶¡¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤¯¤È¡¢»Ò¶¡¤Î¿´¤ÎÃæ¤Î°¦¾ð¥Ð¥ë¥áー¥¿ー¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤³¤ì¤¬¾å¤¬¤ë¤È»Ò¶¡¤Ïµ¤ÎÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤ä³Ø¹»À¸³è¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¡×¤È²òÀâ¡£µÕ¤Ë¡Ö°¦¾ð¥Ð¥ë¥áー¥¿ー¤¬²¼¤¬¤ë¤È¡¢µ¤ÎÏ¤â¼º¤ï¤ì¡¢ÊÙ¶¯¤äÅÐ¹»¡¢¿Æ»Ò¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¤ª¤±¤ë¡È°¦¾ð¡É¤Î½ÅÍ×À¤ò·«¤êÊÖ¤·ÁÊ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð°¦¾ð¥Ð¥ë¥áー¥¿ー¤¬¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÅ¸³«¡£¡Ö»Ò¶¡¤ÎÀµ¾ï¤ÊÍ×µá¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Ê¹¤¯¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡¢´èÄ¥¤ê¤òÇ§¤á¤ÆÍß¤·¤¤¡¢¹¥¤¤ÊÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¡¢»Ò¶¡¤ÎÍßµá¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬´ðËÜ¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¿¤À¤·¡¢¥À¥á¤Ê¤³¤È¤ò¥À¥á¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡ÈÌ¾¾ÎË¡¡É¤â½ÅÍ×¡£¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢Ë¡Î§¤ä¥ëー¥ë¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼¸¤ë¤Ù¤¡×¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿»Ò°é¤ÆË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¹Ö±é¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¡ÈÍî¤È¤··ê¡É¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¸«¤»¤«¤±¤Î¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö´°àú¼çµÁ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æµó¤²¡¢¡Öº¬µ¤¤è¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÍ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äÌµÎÁ¹ÖºÂ¤Ç¤â¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤é»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿Æ»»³»á¡£Æ°²è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¿¤Á¤Ø¤Î¿´¶¯¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
