¡Ö½÷À¤ò¸«À¤Êª¤Ë¡×Çä½ÕÅ¦È¯¤Î¼ÂÌ¾ÊóÆ»¤ÇColabo¤¬¹³µÄ¡¢"Çã½Õ¼Ô"½èÈ³¤ÎË¡²þÀµ¤âµá¤á¤ë
ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÂçµ×ÊÝ¸ø±à¼þÊÕ¤Ç¡¢Çä½ÕÌÜÅª¤ÇµÒÂÔ¤Á¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢20Âå¤Î½÷À4¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢½÷À»Ù±çÃÄÂÎ¡ÖColabo¡Ê¥³¥é¥Ü¡Ë¡×¤Ï7·î25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¶¯¤¯¹³µÄ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÊóÆ»µ¡´Ø¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿½÷À¤Î»áÌ¾¤ä´é¡¢Ç¯Îð¤Ê¤É¤òÊó¤¸¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÂáÊá¤Î½Ö´Ö¤Þ¤ÇÆ°²è¤Ç»£±Æ¤·ÊüÁ÷¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¶É¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Colabo¤ÎÂåÉ½Íý»ö¡¢¿ÎÆ£Ì´Çµ¤µ¤ó¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ö½÷À¤òÈï³²¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²Ã³²¼Ô¤È¤·¤Æ¤ß¤Ê¤·¡¢¤µ¤é¤·¼Ô¤Ë¤¹¤ëÊóÆ»¤Ï¿¼¹ï¤Ê¿Í¸¢¿¯³²¤À¡×¤ÈÈãÈ½¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö½÷À¤ò½èÈ³¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÇä½ÕËÉ»ßË¡¤ò²þÀµ¤·¡¢Çã½Õ¼Ô¤ò½èÈ³¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊË¡Î§¤òÀ©Äê¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤¦¤Ã¤¿¤¨¤¿¡£
¡ü¡Ö½÷À¤ò¸«À¤Êª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½
¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¿ÎÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö·Ù»¡¤«¤é¾ðÊó¤òÆÀ¤¿ÊóÆ»µ¡´Ø¤¬ÂáÊáÁ°¤Ë±£¤·»£¤ê¤ò¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤âÊ£¿ô¤¢¤ê¡¢ÂáÊá¤Î½Ö´Ö¤â·Ù»¡¤¬ÊóÆ»µ¡´Ø¤Ë»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÂáÊá»þ¤Î±ÇÁü¤ä¼Ì¿¿¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡¢½÷À¤¿¤Á¤Î´é¤ÈÌ¾Á°¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÇÈ¾±Êµ×Åª¤Ë¸¡º÷¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤Î²óÉü¤ä¼«Î©¤òÁË¤à¿¼¹ï¤Ê¿Í¸¢¿¯³²¤À¡×¤È¤·¡¢¡Ö½÷À¤ò¡Ø¸«À¤Êª²½¡Ù¤·¡¢ÈÈºá¼Ô¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤·¼Ô¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¹³µÄ¤·¤¿¡£
¡üÇØ·Ê¤òÌµ»ë¤·¤¿ÊóÆ»¤¬¡Ö»ö¼Â¤ò¤æ¤¬¤á¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢¿ÎÆ£¤µ¤ó¤ÏÀÇäÇã¤Ë´Ø¤ï¤ë½÷À¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ê£»¨¤ÊÇØ·Ê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÖÏ©¾å¤ËÎ©¤Ä½÷À¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢À¸³èº¤µç¤ä¸ÉÎ©¡¢¥Û¥¹¥È¤ä¥³¥ó¥«¥Õ¥§´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¶¼¤·¤ä¼Ú¶â¡¢Îø¿Í¤«¤é¤ÎDV¤Ê¤ÉÊ£»¨¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡¢½÷À¸Ä¿Í¤ÎÈÈºá¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¸í²ò¤ÈÊÐ¸«¤ò¹¤²¤ë¤À¤±¤À¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢½÷À¤¿¤Á¤òÏ©¾å¤ËÎ©¤¿¤»Íø±×¤òÆÀ¤ëÊ£¿ô¤ÎÁÈ¿¥¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö½÷À¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÈÈºáÁÈ¿¥¤äÇã½Õ¼Ô¤ÎÀÕÇ¤¤ËÆ§¤ß¹þ¤Þ¤º¡¢½÷À¤À¤±¤òÀÚ¤ê¼è¤ëÊóÆ»¤Ï¡¢»ö¼Â¤ò¤æ¤¬¤á¤ë¹Ô°Ù¤À¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡üÇã½Õ¼Ô¤â½èÈ³¤µ¤ì¤ëË¡²þÀµ¤ò
¿ÎÆ£¤µ¤ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢1956Ç¯À©Äê¤ÎÇä½ÕËÉ»ßË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊË¡Î§¤Ï¡Ë¡Ø²¿¿Í¤â¡¢Çä½Õ¤ò¤·¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÁê¼êÊý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Èµ¬Äê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À¤òÇä¤ëÂ¦¤Î¡ØµÒÂÔ¤Á¡Ù¤ä¡Ø´«Í¶¡Ù¤Ï½èÈ³¤¹¤ë°ìÊý¡¢Çã¤¦Â¦¤ÎÃËÀ¤Ë¤ÏÈ³Â§¤¬¤Ê¤¤¡×
¡ÖÇã½Õ¼Ô¤Ï"¼õÆ°Åª¤ÊÁê¼êÊý"¤È¤µ¤ì¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËÌÈÀÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£½÷À¤À¤±¤òÂáÊá¤¹¤ë¹½Â¤¤Ï70Ç¯´ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
º£²ó¤Î»ö·ï¤Ç¤â¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¡Ö½÷À¤Ë¶â¤òÅÏ¤·¤¿¤¬À¹Ô°Ù¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÎÆ£¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏÀ¤òÇã¤ª¤¦¤È¤·¤¿ÃËÀ¤¬·Ù»¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÂáÊá¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬À¤³¦Ãæ¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÊóÆ»³Æ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÀÇäÇã½÷À¤ò´é½Ð¤·¡¦¼ÂÌ¾¤ÇÊó¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢½÷À¤ÎÂº¸·¤òÃ¥¤¤¡¢Ì¤Íè¤òÃ¥¤¦¹Ô°Ù¡£ÊóÆ»¤Ï½÷À¤ò¤µ¤é¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÇäÇã¤Î¹½Â¤¤È²Ã³²¼ÔÂ¦¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à¤Ù¤¡×¤È¶¯¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£