次回販売は7/25！ 即完売の「猫バスサンド」のおいしさの秘密を独占取材

トトロのシュークリームを販売する「白髭のシュークリーム工房」の大人気バターサンド「猫バスサンド」が再販決定! その秘密の製造工程を食べログマガジンの独占取材でお届けします!

買えたらラッキー!? 即完売の「猫バスサンド」って?

「猫バスサンド」850円

世界で唯一、ジブリ公認で「トトロのシュークリーム」を販売している「白髭のシュークリーム工房」。昨年8月から「トトロのシュークリーム」がオンラインストアで購入できるようになったというニュースを以前お伝えしましたが、今年6月から、猫バスの形のバターサンド「猫バスサンド」850円も仲間入りし、数量限定で発売されていたのをご存じでしょうか?

あまりの可愛さに瞬く間に売り切れてしまいましたが、来たる2025年7月25日に、オンラインストアで2回目の販売を行うと聞きつけ、工房の中を食べログマガジンが独占取材させてもらいました。

まるで猫バスそのもの。いつ出合えるか分からないバターサンド

映画「となりのトトロ」で、サツキとメイの前に突然現れる猫バスは、茶目っ気たっぷりの表情や動きで大人気のキャラクターです。そんなネコバスの愛らしさをそのまま表現したバターサンド「猫バスサンド」は、映画の猫バスのようにいつ現れるか分からない不定期販売。

その理由は、すべて手作りのため一度の販売で生産できる数が限られているから。溶けやすいバタークリームを使用しているため、冷凍配送可能なオンライン販売でのみ受付しています。

秘密の製造工程とおいしさのポイントは?

猫バスサンドがおいしい理由は、手の込んだ作り方にあります。今回はその製造工程をご紹介します!

1. バタークリーム作り

口の中でスッと消えていく口溶けの良いバタークリーム

使っている素材は、バター、砂糖、レーズン、卵、ラム酒のみと、とてもシンプル。甘さは少し控えめで、口溶けの良さが特徴のバタークリームになっています。

2. クッキーの生地作り

クッキーは猫バスサンド専用のレシピで作るオリジナルのもの。他のクッキーよりも生地が薄くすぐにやわらかくなってしまうため、温度と湿度の管理が非常に難しいそう。甘さ控えめで、素朴さを残した味わいになっています。

3. 猫バスの形に型抜き・型押し

猫バス柄の金型を生地に型押し

クッキー生地を上下ともに猫バス形に型抜きした後、猫バス柄の金型を生地にプレスして、楊枝で窓をくり抜きます。

窓をくり抜いたところ

金型は、生地用とバタークリーム用、ともに世界に1つずつしかない特注品!

4. 卵液で色付け

ひとつひとつ塗り残しがないように丁寧に仕上げています

クッキー生地に溶き卵を塗る作業(ドレ)をして色付けします。猫バスサンドの可愛さを大きく左右するため、実はこの作業に一番時間をかけているそう!

表面にツヤが出るように、卵液は多めに使用しています。

5. クッキー生地を焼く

焼き上げたクッキーがずらりと並んでいます

20分前後かけて、じっくりとクッキーを焼きます。

6. バタークリームを猫バス形に型抜き

型をお湯で温めながら、冷たいバタークリームを型抜きします。

7. クッキーにバタークリームをのせる

レーズン漬けのシロップを塗るひと手間が大事!

クッキーを少ししっとりさせるため、レーズン漬けのシロップを塗ります。このひと手間がバタークリームとの一体感を作っているのだとか。

バタークリームも猫バス形です

焼き上がったクッキーに猫バス形のバタークリームをのせます。

8. 上側のクッキー生地をのせる

上側のクッキーをのせます

バタークリームとクッキー生地を密着させるため、少し時間を置いてバタークリームをやわらかくしてから、上側のクッキーをのせます。

マイクロトトロは床に乗っているように見せるため下側に着地させます

窓の部分には、マイクロトトロを乗車!

9. 袋詰め

ジップ付きのオリジナルパッケージに袋詰め

猫バスやメイなどが描かれたオリジナルパッケージで、猫バスサンドを袋詰め。尻尾が折れないように慎重に入れます。

完成!

やっと完成しました!

これで、猫バスサンドは完成です。ひとつひとつ手間をかけた工程は、すべて可愛さとおいしさを追求するため。生産量に限りがある理由をお分かりいただけたのではないでしょうか?

食べ進めるごとに変化する味わい

大きく食べ応えのあるサイズ感

パッケージから取り出すと、ラム酒がふわっと香ってきます。

冷凍庫から取り出したばかりの状態はクッキーもバタークリームもひんやりとして、あっさりした口当たり。クッキーはさくっとした食感で、バタークリームはシルキーな滑らかさです。

完全に解凍するとクッキーはしっとりとした食感に、クリームはふわっと軽い口当たりになりました。

オリジナルステッカーが一緒に届く!

使うのがもったいなくなる可愛いステッカー

猫バスサンドは1個から購入可能で、一度の注文につき4個が上限。購入者全員に猫バスサンドのロゴステッカーをプレゼントしています。さらに、4個購入すると、ロゴステッカーに加えて白髭のシュークリーム工房オリジナルキャラクターステッカーも付属します。

可愛さ満点の商品が待機中

写真は昨年販売したかき氷です

猫バスサンドの他にも、夏季限定商品を計画中。8月からは、昨年好評だった「かき氷」も店舗限定で販売を予定しているそうです。詳細は未定のため、お店のSNS等をチェックして待ちましょう!

※価格は税込

<店舗情報>◆白髭のシュークリーム工房住所 : 東京都世田谷区代田5-3-1 1FTEL : 03-5787-6221<店舗情報>◆白髭のシュークリーム工房 吉祥寺店住所 : 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-7-5TEL : 0422-26-6550

