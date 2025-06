英チャールズ国王の公式誕生日を祝うトゥルーピング・ザ・カラーが行われ、ウィリアム皇太子夫妻が、SNSにて舞台裏を撮影したファミリービデオを公開。合わせて、家族ショットもシェアした。現地時間6月14日、英ロンドンにて、国王の公式誕生日を祝う王室の伝統行事、トゥルーピング・ザ・カラーが行われ、国王夫妻らとともに、ウィリアム皇太子とキャサリン妃、11歳のジョージ王子、10歳のシャーロット王女、7歳のルイ王子が出席した。

夫妻は、X(旧ツイッター)の公式アカウントにて、「トゥルーピング・ザ・カラーに向け準備は万端!」と綴り、式典に向かう一家の様子を捉えた映像を公開。英軍ウェールズ近衛連隊の赤い礼装に身を包み、颯爽と馬に乗る皇太子の姿や、キャサリン妃と一緒に馬車に乗り込む子ども達の様子をシェアした。またインスタグラムでは、バッキンガム宮殿で撮影されたとみられる家族写真も公開。「国王陛下の誕生日を祝うトゥルーピング・ザ・カラーは、今年も素晴らしい日となりました。ご来場下さった皆さん、そして関係者の皆さんに感謝します」と綴っている。この日キャサリン妃は、アクアブルーのコートドレスに同色のファシネーターをコーデ。娘のシャーロット王女とカラーコーデを楽しんだようだ。ジョージ王子とルイ王子は、ネイビーのスーツにウィリアム皇太子の礼装と同じ赤いネクタイをプラス。兄弟で大人びた装いを見せた。なお、やんちゃで知られるルイ王子は、今年も王室メンバーが集結するバルコニーイベントで、兄ジョージ王子から注意を受ける姿をキャッチ。また、4月に公開された誕生日の写真では、前歯が抜けた子供らしい姿を見せていたが、パレードでは、永久歯の生えたところをアピールしていたそうだ。引用:「The Prince and Princess of Wales」インスタグラム(@princeandprincessofwales)「The Prince and Princess of Wales」X(@KensingtonRoyal)