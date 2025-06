6月13日より池袋エリアで複数の企画を開催する『BLEACH』の大型イベント『BLEACH THE DEATHBERRY』の新情報が発表された。

『週刊少年ジャンプ』で連載され、シリーズ累計発行部数は1億3000万部を超えるなど、完結後も世界中で人気を誇る久保帯人による剣戟バトルアクションコミック『BLEACH』。2004年10月より放送を開始したテレビアニメは、最終章『千年血戦篇』に突入し、最終クール『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』の放送も控えている。

「BLEACH THE DEATHBERRY開催目前企画」として、イベントの盛り上げ施策が実施される。「Krew beInside」では生配信が決定。6月11日19時より、久保帯人&スタッフ公式Xアカウントにて、黒崎一護役の声優を務める森田成一と松澤千晶が参加し、生配信を実施する。配信では、「BLEACH THE DEATHBERRY 潜入篇」として、サンシャインシティにて行われる「BLEACH WORLD」と「BLEACH THE LOCUS OF BRAVE II」のオープン準備を進めている会場に潜入する。

また、イベントでは、7つの企画が実施される。1点目は、池袋駅東口エリアにて開催されるフラッグジャック。6月6日から25日の期間内で全222枚の『BLEACH』のフラッグが掲出される。

2点目は、「BLEACH THE LOCUS OF BRAVE II」と題し、6月13日から7月13日まで『BLEACH』の世界観を表現した展示をサンシャイン60展望台 てんぼうパークにて開催する。展示会では、「等身大スケール立像」の黒崎一護が展示され、ライトアップとともに楽しむことができる。さらに、久保の最新画稿を含むイラストを使用したオリジナルグッズや「CALL YOUR NAME」など、テレビアニメ『BLEACH 千年血戦篇』のイラストを使用したグッズも販売される。

3点目は、『BLEACH』の世界観が楽しめる体験型イベント「BLEACH WORLD」。池袋にある体験型リテール施設「バンダイナムコ Cross Store 東京」で、6月13日から7月27日まで開催される。護廷十三隊の新人隊士として試験を受けるアトラクション「護廷十三隊入隊僉議」のほか、オリジナル景品がもらえる3種のミニゲーム「卍解!解き放て斬魄刀」「MATCH!THE HIGH SCHOOL WARFARE ROURETTE」「『非常識な事は嫌いじゃア無い』マユリの光るガラポン」などが展開される。また、キャラクターをイメージしたコラボフード&デザートや、描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズも販売。東京会場終了後は、大阪、福岡、横浜でも巡回が予定されている。

4点目は、『BLEACH』とGiGOのたい焼きのコラボ。GiGO限定ノベルティがランダムで1個付属する、一護やコンたちのコラボたい焼きが登場。GiGOのたい焼き総本店とGiGOのたい焼き大阪道頓堀本店で、オリジナルアクリルチャームがランダムで1個付属するコラボたい焼き「BLEACH 焼き」の販売が行われる。また、全国のGiGOグループの店舗では、オリジナルアクリルチャームがランダムで1個付属するノベルティ付きドリンクの販売が行われる。オリジナルアクリルチャームは「BLEACH THE HIGH SCHOOL WARFARE」のデフォルメイラストを使用した全24種類のデザインで、前半と後半で登場するキャラクターが異なる。

5点目は、「BLEACH THE DEATHBERRY @KARAOKE PASERA」と題し、カラオケパセラ池袋本店にて、テレビアニメ『BLEACH 千年血戦篇』コラボが開催される。パセラこだわりのコラボフードやドリンクが提供され、アプリ「BLEACH SOUL PUZZLE」のイラストを使ったノベルティも付属する。

6点目は、「BLEACH MONOCOLOR POPUP SHOP」。シックでかわいいデフォルメイラスト「MONOCOLOR」を使用したグッズを販売する、ポップアップショップの開催が決定した。

7点目は、「BLEACH THE DEATHBERRY SOUL GROOVER powerd by aninight」と題したクラブイベント。アニメイト池袋本店にて、大画面・大音量で TV アニメ『BLEACH 千年血戦篇』を楽しむ上映会や、黒崎一護役の森田によるトークショーやDJプレイも披露される。

また、開催中池袋で開催されている『BLEACH THE DEATHBERRY』関連の写真を撮影し、ハッシュタグ「#BLEACH_BTDB」を付けてXに投稿すると、抽選で10名に『OLDROSE』スペシャルMVのスペシャルポストカードセットがプレゼントされる。(文=リアルサウンド編集部)