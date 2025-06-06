´Ú¹ñ¡¦ÍûºßÌÀÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸...¤³¤ì¤«¤éµ¯¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤4¤Ä¤ÎÉÝ¤¤¤³¤È
º£²ó¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÂ¾¸õÊä¤«¤éÍ¥°Ì¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡Ë¿·ÂçÅýÎÎ
6·î3Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñÂçÅýÎÎÁª¤Ï¡¢ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡Ë»á¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£º®Íð¤¬Â³¤¯´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤Î¿·¤·¤¤ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÂÐÆü´Ø·¸¤Îº£¸å¤â¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¼èºà¤·¤¿¡ª
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¢£¡Öº¸ÇÉÆÈºÛ¡×À¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡©
6·î3Æü¤Î´Ú¹ñÂçÅýÎÎÁª¤ÇºÇÍÎÏ¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢º¸ÇÉ·ÏÌîÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤ÎÍûºßÌÀ¸õÊä¡Ê61ºÐ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÁªµóÀï½ªÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÊÝ¼é·ÏÍ¿ÅÞ¸õÊä¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡ÖµÕÅ¾¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£5·îºÇ½ª½µ¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¡Ê¥¨¡¼¥¹¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤Ç¡¢»Ù»ýÎ¨46.5¡ó¤ÎÍûºßÌÀ»á¤ËÂÐ¤·¡¢Í¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Î¶âÊ¸Þ¬¡Ê¥¥à¡¦¥à¥ó¥¹¡Ë¸õÊä¡Ê73ºÐ¡Ë¤¬40.4¡ó¤ÈÆùÇö¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤ÎÊÝ¼é·Ï¸õÊä¡¢¡Ö²þ³×¿·ÅÞ¡×¤ÎÍû½Ó¼â¡Ê¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¥½¥¯¡Ë¸õÊä¡Ê40ºÐ¡Ë¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï10.3¡ó¡£ÊÝ¼é·Ï¸õÊä¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ù»ýÎ¨¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È50.7¡ó¤È¡¢ÍûºßÌÀ¸õÊä¤ò¾å²ó¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Íû½Ó¼â¸õÊä¤¬°ìËÜ²½¤ËÆ±°Õ¤·¤ÆÊÝ¼éÉ¼¤ò¶â¸õÊä¤Ë½¸¤á¤ì¤Ð¡¢ÍûºßÌÀ¸õÊä¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ä¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Î´üÂÔ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
É¬»à¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÝ¼é·ÏÍ¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¸õÊä¤Î¶âÊ¸Þ¬¡Ê¥¥à¡¦¥à¥ó¥¹¡ËÁ°¸ÛÍÑÏ«Æ¯Áê
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´Ú¹ñÀ¯³¦¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö·ë¶É¤ÏÍûºßÌÀ¸õÊä¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢¼¡¤ÎÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÀê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÍû½Ó¼â¸õÊä¤Î»Ù»ý¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï²º·ò¤ÊÃæÆ»ÁØ¤Ç¡¢ºòÇ¯12·î3Æü¤ËÀëÉÛ¤µ¤ì¤¿Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÈó¾ï²ü¸·Îá¤Ë¤ÏÈãÈ½Åª¡£º£²ó¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç¤ÏÍ¿ÅÞ¤«¤éÌîÅÞ¤Ø¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¡¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢¶â»Ù»ýÁØ¤Ï¡ÖÕú¥¢¥²¥¤¥ó¡×¡ÊÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎºÆÅÐÈÄ¡Ë¤ò¶«¤Ö±¦ÇÉ¤¬Ãæ¿´¡£Æ±¤¸ÊÝ¼é¿Ø±Ä¤Ç¤â¤½¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢°ìËÜ²½¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÍû½Ó¼âÉ¼¤¬´Ý¤´¤È¶â¸õÊä¤Ë¾è¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
»ö¼Â¡¢ÊÝ¼é°ìËÜ²½¤ÇÍûºßÌÀ¸õÊä¤È¶â¸õÊä¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Á¤é¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤ÏÍû52¡ó¡¢¶â42¡ó¡Ê5·î24¡¢25Æü¡¢´Ú¹ñ¥®¥ã¥é¥Ã¥×Ä´¤Ù¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê´Ú¹ñ»æÅìµþÆÃÇÉ°÷¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢ÍûºßÌÀ¿·À¯¸¢¤ÏÎ©Ë¡¡¢¹ÔÀ¯¡¢»ÊË¡¤òµí¼ª¤ë¤Û¤É¤Î¶¯Âç¤ÊÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤Ï¹ñ²ñ300µÄÀÊÃæ175µÄÀÊ¤òÀê¤á¤ë¡£Ë¡°Æ¤Ï²áÈ¾¿ô¤Î»¿À®¤¬¤¢¤ì¤Ð²Ä·è¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤Ï3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤Î»¿À®¤¬É¬Í×¤Ê·ûË¡²þÀµ°Æ¤äÂçÅýÎÎÃÆ³¯°Æ°Ê³°¤Ï¤Û¤Ü»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¼«ÅÞ¤Î°Æ¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹ñ²ñ¤Î¾õ¶·¤ò¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¹ñÌ±¤ÎÎÏ¤Ï¡Öº¸ÇÉÆÈºÛ¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¿¡£Á°½Ð¤ÎÅìµþÆÃÇÉ°÷¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤½¤ÎÆÈºÛ¾õÂÖ¤ò¸£À©¡Ê¤±¤ó¤»¤¤¡Ë¤·¡¢Ë¡°Æ²Ä·è¤òÁË¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤¬ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ëµñÈÝ¸¢È¯Æ°¤Ç¤¹¡£È¯Æ°¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¹ñ²ñ¤Ï3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤ÎÂ¿¿ô¤ÇºÆ²Ä·è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¯¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï31¥õ·î´Ö¤ÎºßÇ¤´ü´ÖÃæ¤Ë27²ó¤âµñÈÝ¸¢¤ò½Ð¤·¤Þ¤¯¤ê¡¢¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤ÎË¡°Æ¤òÇÑ°Æ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÍûºßÌÀ»á¤¬¿·ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ë¡°Æ¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤ËÀ®Î©¤¹¤ë¤Ï¤º¡£¤·¤«¤â¡¢¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤ÏºÛÈ½´±¤¬Ë¡¤òÏÄ¶Ê¡Ê¤ï¤¤¤¤ç¤¯¡Ë¤·¤ÆÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ä¨Ìò·º¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î·ºË¡²þÀµ¤â¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÛÈ½½ê¤ÎÆÈÎ©¤âÍÉ¤é¤®¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÍûºßÌÀ¿·À¯¸¢¤ÏÎ©Ë¡¡¢¹ÔÀ¯¡¢»ÊË¡¤Î»°¸¢¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î¶¯Âç¤Ê¸¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡ÔÉÝ¤¤¤³¤È¡¡ÕÊ¬Îö¤Î¥ê¥¹¥¯
¤³¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÍûºßÌÀ¿·ÂçÅýÎÎ¤Ë¤â¤Ï¤äÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡½¡½¤È»×¤¤¤¤ä¡¢´í¸±¤ÊÇúÃÆ¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢µðÂç²½¤·¤¿¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤ÎÊ¬Îö¥ê¥¹¥¯¤À¡£
º£²ó¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç¡¢ÍûºßÌÀ¸õÊä¤Ï½¾Íè¤Îº¸ÇÉÅª¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÆ§¤ß±Û¤¨¡¢¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¡ÖÃæÆ»ÊÝ¼é¤ÎÅÞ¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£Áªµó¤Î¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤¹¤ëÃæÆ»É¼¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤¿¤á¤Î¡¢¤è¤¯¸À¤¨¤Ð²ÌÃÇ¡¢°¤¯¸À¤¨¤Ð¤¢¤¶¤È¤¤ÀïÎ¬¤È¸À¤¨¤ë¡£ÁÀ¤¤¤Ï¤Þ¤ó¤Þ¤ÈÅö¤¿¤ê¡¢ÍûºßÌÀ¸õÊä¤ÏÃæÆ»ÁØ¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢ÂçÅýÎÎÁª¥ì¡¼¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¤ò¤Ò¤¿Áö¤Ã¤Æ¤¤¿¡£´Ú¹ñ¾ðÀª¤Ë¾Ü¤·¤¤¡Ø¥³¥ê¥¢¡¦¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ù¤ÎÊÕ¿¿°ì¡Ê¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¸¥ó¥¤¥ë¡ËÊÔ½¸Ä¹¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÍûºßÌÀ»á¤¬ÃæÆ»ÊÝ¼é¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿·ë²Ì¡¢¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤ÏÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯¤Ë»¿À®¤¹¤ë¸µÊÝ¼é·Ï¤ÎµÄ°÷¤Ê¤É¤ÎÆþÅÞ¤¬Áê¼¡¤®¡¢ËÄÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÅýÎÎÁª¤Þ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Ï¥×¥é¥¹ºàÎÁ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤É¤¦¤«¡©¡¡²ü¸·È¿ÂÐ¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎÈíÌÈ¤Ç¤Ï°ìÃ×¤Ç¤¤Æ¤â¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤ä·ÐºÑÀ¯ºö¤Ç¤ÏÅÞÆâº¸ÇÉ¤È¿·»²¤ÎÃæÆ»ÊÝ¼é¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Îº¹°Û¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤º¤ì¡¢°Õ¸«¤Î°ã¤¤¤¬¤Û¤³¤í¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉ½¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÆÃ¤ËÍèÇ¯¤ÏÃÏÊýÁªµó¡¢3Ç¯¸å¤Ë¤ÏÁíÁªµó¤â¤¢¤ë¡£º¸ÇÉ¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÃæÆ»¥°¥ë¡¼¥×¤Î´Ö¤Ç¸øÇ§Áè¤¤¤Ç¤âµ¯¤¤ì¤Ð¡¢ÅÞÊ¬Îö¡¢½¸ÃÄÎ¥ÅÞ¤Ê¤É¤ÎÆâÊ¶¤¬µ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¤ÏÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÂç¤¤¯Äã²¼¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡ÔÉÝ¤¤¤³¤È¢¡Õ»ÊË¡¥ê¥¹¥¯
»ÊË¡¥ê¥¹¥¯¤âÀøºßÅª¤ÊÇúÃÆ¤È¤·¤Æ¿·ÂçÅýÎÎ¤ò¶¼¤«¤¹¡£
ÍûºßÌÀ¸õÊä¤Ï¸½ºß¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¡¢¶ÈÌ³¾åÇØÇ¤¤Ê¤É¡¢5¤Ä¤ÎÍÆµ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Ï¹âºÛ¤ÇÌµºá¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¹âºÛ¤¬°ìÉôÍºá¤òÀë¹ð¤·¡¢¥½¥¦¥ë¹âºÛ¤Ë¿³Íý¤òº¹¤·Ìá¤·¤¿¡£¤³¤Îº¹¤·Ìá¤·¿³¤ÇÈ³¶â100Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó10Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¤Î·º¤¬³ÎÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢ÍûºßÌÀ¸õÊä¤Ï5Ç¯´Ö¤Î¸øÌ±¸¢Ää»ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖÌäÂê¤ÏÂçÅýÎÎÅöÁª¸å¤ÎºÛÈ½¤Î¹ÔÊý¤Ç¤¹¡£·ûË¡¤Îµ¬Äê¤ÇÂçÅýÎÎ¤ÏÉÔµ¯ÁÊÆÃ¸¢¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÉÔµ¯ÁÊÆÃ¸¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Ê¹ÔÃæ¤ÎºÛÈ½¤âÄä»ß¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢ÌÀ³Î¤Ê·ûË¡È½ÃÇ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤ÏºÛÈ½Ää»ß¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë·º»öÁÊ¾ÙË¡²þÀµ°Æ¤òÀ®Î©¤µ¤»¡¢ÍûºßÌÀ¸õÊä¤Î»ÊË¡¥ê¥¹¥¯¤ò¾Ã¤½¤¦¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±¦ÇÉÊÝ¼éÁØ¤ÎÌÔÈ¿È¯¤ÏÉ¬»ê¡£À¯¶É´Þ¤ß¤Îº®Íð¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦´Ú¹ñ»æÆÃÇÉ°÷¡Ë
¡ÔÉÝ¤¤¤³¤È£¡Õ¥È¥é¥ó¥×ÄÌ¾¦¥ê¥¹¥¯
ÂÐ³°´Ø·¸¤Ç¤âÍûºßÌÀ¸õÊä¤ÏÇúÃÆ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏÂÐ¥È¥é¥ó¥×ÄÌ¾¦¥ê¥¹¥¯¤À¡£
´Ú¹ñ¤Î5·î¾å½Ü¤ÎÂÐÊÆÍ¢½Ð¤¬30.4¡ó¤âµÞ¸º¤·¤¿¤È¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤¿¤Î¤Ï5·î19Æü¤Î¤³¤È¡£25¡ó¤Î¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î°±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢ÂÐÊÆÍ¢½Ð¤¬Á°Ç¯Æ±»þ´ü¤ÎÌó180²¯¥É¥ë¤«¤é128²¯¥É¥ë¤Ø¤ÈºÙ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
´Ú¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÍ¢½ÐÁí³Û¤Î2³ä¤òÀê¤á¤ë¾å¸ÜµÒ¡£ËÇ°×¹õ»ú¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï1°Ì¤Î445²¯¥É¥ë¡Ê2023Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤¬¸º¤ì¤Ð¡¢´Ú¹ñ·ÐºÑ¤Ï²õÌÇ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¾Ç¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«»º¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¹ØÆþ¡¢µíÆùÍ¢Æþµ¬À©¤Î´ËÏÂ¡¢ÉÔºÎ»»¤¬³Î¼Â¤Ê¥¢¥é¥¹¥«½£¤ÎLNG¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó·úÀß¤Ø¤Î½Ð»ñ¤Ê¤É¤Î"¤ªÅÚ»º"¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Î¤´µ¡·ù¼è¤ê¤ËÉ¬»à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ·ÐºÑ¤Ë¾Ü¤·¤¤ËÑ°ì¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¤¥ë¡ËÂçºå»ÔÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÂÐ¥È¥é¥ó¥×¸ò¾Ä¤Ï¿·ÂçÅýÎÎ¤ÎºÇ½é¤Î½ÅÍ×¤Ê»Å»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£ÍûºßÌÀ»á¤Î¸øÌó¤Î¥È¥Ã¥×¤ÏÌ±À¸·ÐºÑ¤Î¸þ¾å¡£·ÐºÑ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍûºßÌÀ»á¤ËÅêÉ¼¤¹¤ëÍ¸¢¼Ô¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÂÐÊÆ¸ò¾Ä¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢´Ú¹ñ¤Î¼çÍ×Í¢½ÐÉÊ¤Ç¤¢¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤ä¼«Æ°¼Ö¤ÎÍ¢½Ð¤Ê¤É¤¬¤µ¤é¤ËÍî¤Á¹þ¤á¤Ð¡¢À¯¸¢¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÏµÞÂ®¤Ë¤·¤Ü¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡ÔÉÝ¤¤¤³¤È¤¡Õ¤¤¤Þ¤À»Ä¤ëÈ¿Æü¤Î²Ð¼ï
ÆüËÜ¤È¤Î³°¸ò¤Ç¤âÍûºßÌÀ»á¤Ï²Ð¼ï¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î½èÍý¿å¤Î³¤ÍÎÊü½Ð¤ò¡Ö±øÀ÷¿å¥Æ¥í¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¥Ï¥ó¥¬¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Ê¤É¡¢ÍûºßÌÀ»á¤ÏÂÐÆü¶¯¹ÅÇÉ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç¤ÏÂÐÆüÈãÈ½¤òÉõ°õ¡¢¹ñ±×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¼ÂÍÑ¼çµÁ¤Î³°¸òÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÏÆ¯¤¼Ô¤Ç¹¥´¶¤Î»ý¤Æ¤ëÎÙ¿Í¡£ÃçÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¿®¤·¤¿¡£
¡Ö¥í¥·¥¢¤ÈËÌÄ«Á¯¤¬·³»öÆ±ÌÁ¤ò·ë¤Ó¡¢Ãæ¹ñ¤â¥¢¥á¥ê¥«¤È´ØÀÇ¥Ð¥È¥ë¤ò¤·¤Æ¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤ÏÆüÊÆ´Ú¤ÎÏ¢·È¤ÏÉÔ²Ä·ç¡£
¤½¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Ø¤¿¤ËÈ¿Æü¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤ê¡¢ÆüÊÆ´Ú¤ÎÏ¢·È¤Ë¥Ò¥Ó¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÍûºßÌÀ»á¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÕúÁ°À¯¸¢¤¬ÃÛ¤¤¤¿ÎÉ¹¥¤ÊÆü´Ú´Ø·¸¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊËÑ¶µ¼ø¡Ë
¤¿¤À¤·¡¢ÍûºßÌÀ»á¤Î¡ÖÆüËÜ¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡×È¯¸À¤Ï»þ¸ÂÉÕ¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÍûºßÌÀ»á¤ÏÂçÅýÎÎÁªµó¥¥ã¥ó¥×¤Ë¡Ø¹ñ±×Ãæ¿´¼ÂÍÑ³°¸ò°Ñ°÷²ñ¡Ù¤Þ¤ÇÀßÃÖ¤·¡¢ÂÐÆü´Ø·¸¤Î°Ý»ý¤Ê¤É¡¢¼ÂÍÑ¼çµÁÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î¸øÌó¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÆüËÜ¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦È¯¿®¤ÏËÜµ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÍûºßÌÀ»á¤Ï¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥àÅª¤Ê·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¼çÄ¥¤òÊÑ¤¨¤ëÀ¯¼£²È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡ØÆüËÜ¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¯ºö¤ÏÂçÅýÎÎÁª¤Î¸øÌó¤À¤±¤Ë¡¢Ç¤´ü5Ç¯¤ÎÁ°È¾¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÍèÇ¯¤ÎÃÏÊýÁªµó¤Þ¤Ç¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢3Ç¯¸å¤ÎÁíÁªµó»þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤¦Å¾¤Ö¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¤â¤·¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë»Ù»ýÎ¨¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢È¿Æü¥«¡¼¥É¤¬»Ù»ýÎ¨²óÉü¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢í´í°¡Ê¤Á¤å¤¦¤ê¤ç¡Ë¤Ê¤¯Á°¸À¤òËÝ¤¹¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦´Ú¹ñ»æÆÃÇÉ°÷¡Ë
¼Ì¿¿¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò