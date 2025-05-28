64¥«¹ñ¤òË¬¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¿Í½÷À¤¬¡Ö¤â¤¦¹Ô¤¯µ¤¤Ï¤Ê¤¤¹ñ¡×¤Î°ì¤Ä¤ËÆüËÜ¤òµó¤²¤ë¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎETtoday¤Ï27Æü¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç64¥«¹ñ¤òË¬¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¿Í½÷À¤¬¡Ö¤â¤¦¹Ô¤¯µ¤¤Ï¤Ê¤¤5¥«¹ñ¡×¤Î°ì¤Ä¤ËÆüËÜ¤òµó¤²¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢ÊÆ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ê¡¼¡¦¥Ò¥å¡¼¥Ð¡¼¥º¡ÊAllie Hubers¡Ë¤µ¤ó¤Î´ó¹ÆÊ¸¤ò¾Ò²ð¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¥¯¥ë¡¼¥ºÎ¹¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ò¥å¡¼¥Ð¡¼¥º¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÎ±³Ø¤ä»Å»ö¡¢µÙ²Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢30ºÐ¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦6ÂçÎ¦¡¢·×64¥«¹ñ¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎ¹¤¬´üÂÔÄÌ¤ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤ËË¬¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È»ÄÇ°¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¹ñ¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤Î¹ñ¡¹¤ËÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥â¥í¥Ã¥³¡¢¥®¥ê¥·¥ã¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢ÆüËÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¥Ò¥å¡¼¥Ð¡¼¥º¤µ¤ó¤Ï²áµî¤Ë2ÅÙÆüËÜ¤òË¬¤ì¡¢Åìµþ¡¢µþÅÔ¡¢Âçºå¡¢¿À¸Í¤ò½ä¤Ã¤¿¡£¼£°Â¤ÎÎÉ¤µ¤È³¹¤ÎÀ¶·é¤µ¤Ë¤Ï¿¼¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤È¤ê¤ï¤±½÷ÀÎ¹¹Ô¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î´Ä¶¤Ï°ÂÁ´¤«¤Ä²÷Å¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÔ»ÔÉô¤ÎÊª²Á¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢ÆÃ¤Ë½ÉÇñÈñ¤ÏÂç¤¤ÊÉéÃ´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö»ä¤ÈÉ×¤Ï2¿Í¶¦ÇØ¤¬¹â¤¤¤¬¡¢¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤Ï¤Þ¤ë¤Ç³ØÀ¸ÎÀ¤Î¤è¤¦¤Ë¶¹¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¡£²Á³Ê¤Ï1ÇñÌó150¥É¥ë¡ÊÌó2Ëü1000±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤Î¶â³Û¤Ê¤é»ä¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¡¦¥×¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ë¡¦¥á¥ê¥Ç¥£¥¢¥ó¤Ë¤âÇñ¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¼ê¤´¤í¤Ê°û¿©Å¹¤òÃµ¤¹¤Î¤Ë¤â¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö·ë¶É¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤Ç¿©»ö¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Åìµþ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¿Í¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤³¤È¤âËþÂÅÙ¤¬Âç¤¤¯Â»¤Ê¤ï¤ì¤¿¸¶°ø¤Ëµó¤²¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤ê·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤±¤Ð³Ú¤·¤á¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¶á¤¤¤¦¤Á¤ËÆüËÜ¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë