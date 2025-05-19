Uber¥¿¥¯¥·¡¼ ÀÅ²¬¸©¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹³ÈÂç¡¡¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ä¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥ÄÍøÍÑ¼Ô¤Î³èÍÑ¤â¸«¹þ¤à
Uber Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖUber¡×¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤òÇÛ¼Ö¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖUber Taxi¡×¤ò¡¢2025Ç¯5·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÀÅ²¬¸©Æâ¤Î¾ÂÄÅ»Ô¡¦Ç®³¤»Ô¡¦»°Åç»Ô¡¦ÉÙ»ÎµÜ»Ô¡¦ÉÙ»Î»Ô¤Î5»Ô¤ª¤è¤ÓÀ¶¿åÄ®¡¢Ä¹ÀôÄ®¤ÇÄó¶¡³«»Ï¤·¤¿¡£ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤ÏÀÅ²¬»Ô¤¬2025Ç¯2·î¤«¤é¸©Æâ¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡£º£²ó¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ÃÏ°è³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£Äó¶¡¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿³Æ»Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤ÆË¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤ÎÁý²Ã¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£Uber Taxi¤Ï³¤³°¤Ç Uber¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â¡ÖUber Eats (¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä)¡×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç Uber Taxi ¤ÎÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°èÆâ¤Ç¤Î¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎºÇÅ¬²½¤Ê¤É¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡üÄó¶¡³«»Ï¤ÎÇØ·Ê
2024Ç¯¤ËÀÅ²¬¸©¤òË¬¤ì¤¿³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¿ô¤Ï126Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£º£²ó¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÁ°¤«¤éÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Uber¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤¯¤Ë³°¹ñ¿Í¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¹â¤¤°ÜÆ°¼ûÍ×¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢À¤³¦70¥«¹ñ¡¦1ËüÅÔ»Ô°Ê¾å¤ÇÇÛ¼Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëUber¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾ÜºÙ¤Ê¼ûÍ×ÇÄ°®¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢24ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¸½¾õ¤«¤é¼¡¤Î°ì¼ê¤È¤·¤ÆÀÅ²¬¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£ÀÅ²¬¸©¤Ï¼«²ÈÍÑ¼ÖÍøÍÑÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤¬Ç¯¡¹¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢±¿Å¾¼ê¤Î¹âÎð²½¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö°ÜÆ°¤ÎÂÉÔÂ¡×¤¬¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢³¤³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷¼ûÍ×¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÉ¯Ç÷¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ü¥æ¡¼¥¶¡¼¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎUX¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó
Äó¶¡¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ï²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µ¡Ç½¡§
¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤äÎÁ¶â¤ä»þ´Ö¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤ä¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¥¢¥×¥ê¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤ë¼«Æ°·èºÑµ¡Ç½¡×¡Ö50¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤Î¼«Æ°ËÝÌõ¡×¤Ê¤É¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼ÒÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÀßÈ÷¹¹¿·¤ä¶µ°éÉÔÍ×¤Ç³¤³°µÒ¸þ¤±¤ÎÀÜµÒ¥³¥¹¥È¤ä±¿ÍÑ¥¯¥©¥ê¥Æ¥£¤ò¹â¤á¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤ëÍ¸ú¤Ê¼êÎ©¤Æ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
Uber¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç´ûÂ¸¤Î¥¿¥¯¥·¡¼»ö¶È¼Ô¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ÎÆÃÀ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÃÎ¸«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£ËÜ´Ý¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢µþÅÔ¡¢ÀÐÀî¤Ê¤É¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÆüËÜÈÇ¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤Î³È½¼¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëUber¤ÎÆ°¸þ¤òº£¸å¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
´ØÏ¢µ»ö¡§
Uber Japan 10Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¬¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¸Æ¤Ù¤ë¡ÖUber Teens¡×¤òÆüËÜ¤Ç½éÆ³Æþ¡¡ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÁ÷·ÞÉéÃ´¤ò·Ú¸º¡¡¿·¤·¤¤°Â¿´°ÂÁ´µ¡Ç½¤òÁõÈ÷ Uber Japan¤¬ÅìµþŽ¥¿ÀÆàÀîŽ¥°¦ÃÎŽ¥µþÅÔ¤Ç¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤òÅ¸³«¡¡Äó·È¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò10¼Ò¤È4·î¾å½Ü¤«¤é ¡ÚÂ®Êó¡ÛUber¤¬²Ã²ì»Ô¤Ç¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤ÎËÜ³Ê±¿¹Ô¤ò³«»Ï¡¡µ¬À©´ËÏÂ¸å¤Î½é¤Î»ö¶È²½¡¡±¿ÄÂ¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤Î8³ä¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Êó½·¤ÏÇä¾å¤Î7³ä Uber Japan ´ØÏ¢µ»ö
¡üÄó¶¡³«»Ï¤ÎÇØ·Ê
2024Ç¯¤ËÀÅ²¬¸©¤òË¬¤ì¤¿³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¿ô¤Ï126Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£º£²ó¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÁ°¤«¤éÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Uber¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤¯¤Ë³°¹ñ¿Í¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¹â¤¤°ÜÆ°¼ûÍ×¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢À¤³¦70¥«¹ñ¡¦1ËüÅÔ»Ô°Ê¾å¤ÇÇÛ¼Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëUber¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾ÜºÙ¤Ê¼ûÍ×ÇÄ°®¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢24ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¸½¾õ¤«¤é¼¡¤Î°ì¼ê¤È¤·¤ÆÀÅ²¬¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£ÀÅ²¬¸©¤Ï¼«²ÈÍÑ¼ÖÍøÍÑÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤¬Ç¯¡¹¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢±¿Å¾¼ê¤Î¹âÎð²½¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö°ÜÆ°¤ÎÂÉÔÂ¡×¤¬¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢³¤³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷¼ûÍ×¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÉ¯Ç÷¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ü¥æ¡¼¥¶¡¼¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎUX¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó
Äó¶¡¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ï²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µ¡Ç½¡§
¡§¾è¼ÖÃÏ¡¢ÌÜÅªÃÏ¤«¤éºÇÅ¬¤Ê¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡£¸«ÀÑ¤â¤êµ¡Ç½¡§
¡§ÎÁ¶â¤ä°ÜÆ°»þ´Ö¡¢ÇÛ¼ÖÍ½Äê»þ´Ö¤Ê¤É¤ò¼«Æ°¤Ç·×»»¡£¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¿äÄêÅþÃå»þ´Ö¤ä¼ÖÎ¾¤Î¸½ºßÃÏ¤Î³ÎÇ§¤â²ÄÇ½¡£¼«Æ°·èºÑµ¡Ç½¡§
¡§¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÅù¤Î»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ò»öÁ°¤Ë¥¢¥×¥ê¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜÅªÃÏÅþÃå¸å¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ß¼Ö¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë·èºÑ¤¬´°Î»¤¹¤ë¡£¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¡Ç½¡§
¡§¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬²ÄÇ½¡£ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤äÉþÁõ¤Ê¤É¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º®»¨¤·¤¿±Ø¤ä´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¹çÎ®¤ò¼Â¸½¡£Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¡§
¡§Uber¥¢¥×¥ê¤Ï70¥«¹ñ°Ê¾å¡¢Ìó50¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÎÆâÍÆ¤â¼«Æ°ËÝÌõ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤È¤Î±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¡£É¾²Á¥·¥¹¥Æ¥à¡§
¡§¾èµÒ¤È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Áê¸ß¤ËÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Á´ÂÎ¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¡¢°Â¿´¡¦²÷Å¬¤Ê°ÜÆ°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¡£
Uber¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç´ûÂ¸¤Î¥¿¥¯¥·¡¼»ö¶È¼Ô¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ÎÆÃÀ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÃÎ¸«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£ËÜ´Ý¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢µþÅÔ¡¢ÀÐÀî¤Ê¤É¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÆüËÜÈÇ¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤Î³È½¼¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëUber¤ÎÆ°¸þ¤òº£¸å¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
´ØÏ¢µ»ö¡§
Uber Japan 10Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¬¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¸Æ¤Ù¤ë¡ÖUber Teens¡×¤òÆüËÜ¤Ç½éÆ³Æþ¡¡ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÁ÷·ÞÉéÃ´¤ò·Ú¸º¡¡¿·¤·¤¤°Â¿´°ÂÁ´µ¡Ç½¤òÁõÈ÷ Uber Japan¤¬ÅìµþŽ¥¿ÀÆàÀîŽ¥°¦ÃÎŽ¥µþÅÔ¤Ç¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤òÅ¸³«¡¡Äó·È¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò10¼Ò¤È4·î¾å½Ü¤«¤é ¡ÚÂ®Êó¡ÛUber¤¬²Ã²ì»Ô¤Ç¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤ÎËÜ³Ê±¿¹Ô¤ò³«»Ï¡¡µ¬À©´ËÏÂ¸å¤Î½é¤Î»ö¶È²½¡¡±¿ÄÂ¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤Î8³ä¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Êó½·¤ÏÇä¾å¤Î7³ä Uber Japan ´ØÏ¢µ»ö