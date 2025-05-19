±ÊÌî²ê°ê¡¡Âç²Ï¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¹ßÈÄ¡¡ÉÔÎÑµ¿ÏÇÈÝÄê¤â»öÌ³½ê¤¬¼Âà¿½¤·Æþ¤ì¡¡ÀèÇÚ¤Î¼ç±éºî¤Ë¡ÈÌÂÏÇ¤«¤«¤ë¡É
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ·½¡Ê40¡Ë¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇÊóÆ»¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ë½÷Í¥¤Î±ÊÌî²ê°ê¡Ê25¡Ë¤¬¡¢ÍèÇ¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤ò¹ßÈÄ¤·¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¶ÉÂ¦¤Ë½Ð±é¼Âà¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Ê¤É¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¹¹ð·ÀÌó¤ò·ë¤Ö9¼Ò¤¬CMÆ°²è¤Ê¤É¤òºï½ü¤·¤¿¤¬¡¢·ÀÌó²ò½ü¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÉÔÎÑµ¿ÏÇÊóÆ»¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¹ßÈÄ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¡Ê32¡Ë¤¬Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¦½¨Ä¹Ìò¤Ç¼ç±é¤¹¤ëº£ºî¡£±ÊÌî¤Ï½¨Ä¹¤Î½éÎøÁê¼ê¤ò±é¤¸¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Ö°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ê¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤Ø¤ÎÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ª¤è¤Ó¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´Õ¤ß¡¢½Ð±é¤ò¼Âà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÁûÆ°¤Ï¼ýÂ«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢NHK¤Ç¤â¿ôÆüÁ°¤ËÇÛÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÈÈºá¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤âÉÔÎÑ¤òÇ§¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È½Ð±éOK¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤¬½Ð¤¿°ìÊý¤Ç¡¢½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë½÷À¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬ÉÔ²÷¤Ë»×¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖNHK¤Î´é¤Ç¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÃçÌî¤µ¤ó¤Î¼ç±éºî¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£²áµî¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢ÀÆÆ£Í³µ®¡Ê58¡Ë¤¬ÉÔÎÑÊóÆ»¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢18Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡ÖÀ¾¶¿¤É¤ó¡×¤ò¹ßÈÄ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º£¸å¤Î±ÊÌî¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡¢TBSÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤ÎÊüÁ÷¤È±Ç²è¡Ö¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡×¤Î¸ø³«¤¬½ªÎ»¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡×°Ê³°¤ÏÇò»æ¤Î¾õÂÖ¡£¡Ö¹ßÈÄ¤·¤¿Âç²Ï¤ÎÊüÁ÷»þ´ü¤ËÊÌºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤´Ë¡ÅÙ¡×¡Ê¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¡Ë¤Î¤¿¤á¡¢¤·¤Ð¤é¤¯»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ï6·î¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÍ½Äê¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÂåÌò¤ò·è¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¶ÉÂ¦¤Ï´û¤ËÂåÌò¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¤À¡£