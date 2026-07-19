ニューヨーク＝平沢祐】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会の決勝を前に、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）のレセプションがニューヨークで開かれ、トランプ米大統領が「我々がサッカー大国だと判明した」、ＦＩＦＡのインファンティノ会長が「あなたがいなければ、これほどの成功を収めることができなかった」と語ったと、１７日にロイター通信などが報じた。トランプ大統領は「また米国を選んでほしい」と近い