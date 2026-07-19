大阪府警本部18日午後10時45分ごろ、大阪市此花区の集合住宅一室で「男が入ってきて切り付けてきた」と110番があった。府警によると、母親（41）と長女（17）、次女（14）の3人が頭などをカッターナイフのようなもので切られ重軽傷を負った。関与したとみられる10代の少年が集合住宅の敷地で倒れており、搬送先の病院で死亡が確認された。府警は殺人未遂事件として捜査。直前には長男（16）がけがを負った傷害事件も発生してお