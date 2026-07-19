正午すぎ、静岡県御殿場市にあるサッカーグラウンドで木が倒れ、10人程度が救急搬送されました。【映像】グラウンド内に倒れた約20メートルの木（現場の様子）倒木が発生したのは御殿場市にあるサッカー場、時之栖グラウンドです。正午すぎ「木が倒れてけが人が出た」と110番通報がありました。警察によりますと、小学生のサッカーの試合を観に来ていた親や子どもなど10人程度が巻き込まれ、救急搬送されました。けがの程度