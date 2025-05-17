ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î°ïÉÊ¤Ë¡È°ãÏÂ´¶¡É¡ÖÄË¡¹¤·¤¤¡×¡¡¤¶¤ï¤Ä¤¯SNS¡ÄÉÔ°Â¹¤¬¤ë¡Ö´í¤Ê¤¤¤Ê¡×
16Æü¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 19¡¼2 ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë19-2¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î°ìÀï¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Ç¡¼¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢SNS¾å¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡È°ãÏÂ´¶¡É¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¿Í·Á¤ÏºòÇ¯¤Î¡Ö50ËÜÎÝÂÇ¡õ50ÅðÎÝ¡Ê50-50¡Ë¡×¤òµÇ°¤·¤ÆÇÛÉÛ¡£ÂçÃ«¤¬¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤ÏÂçÃ«¤Îº¸¼ê¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤ÏºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÆóÅð¤ò»î¤ß¤¿ºÝ¤Ëº¸¼ê¤òÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤¿±Æ¶Á¤Çº¸¸ª¤òÃ¦±±¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¶ì¤¤²áµî¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£µ¨¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ëº¸¼ê¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò´º¹Ô¡£»î¹çÃæ¤ÎÒôÓÍ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÃÏÌÌ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢º¸¼ê¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¿Í·Á¤ÎÂçÃ«¤ËÂÐ¤·SNS¾å¤Ë¤Ï¡Öº¸¼ê´í¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤è¡¼¡×¡ÖÉÝ¤¤¤Î¤Ïº¸¼ê¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡×¡ÖµÕ¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¡×¡Ö¤Á¤ç¤¤ÄË¡¹¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¡£ºòÇ¯¤Î¡È°Ì´¡É¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë