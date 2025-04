Hey! Say! JUMP、ドラマ『パラレル夫婦』主題歌「encore」リリース日決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■Hey! Say! JUMP「encore」は、強く相手を想うがゆえの切なさと儚さを隣り合わせた“パラレルラブソング”

Hey! Say! JUMPの通算35枚目となるシングル「encore(読み:アンコール)」のリリース日が5月28日に決定した。

今作は、伊野尾慧と伊原六花がW主演を務めるカンテレ・フジテレビ系 火ドラ★イレブン『パラレル夫婦 死んだ“僕と妻”の真実』の主題歌。Hey! Say! JUMPらしい爽やかさとトレンディでポップな曲調が印象的で、ラブソングとしてのときめきをサウンドに込め、リズミカルで思わず歌って踊りたくなる楽曲に仕上がった。等身大の彼らだからこそ表現できる、強く相手を想うがゆえの切なさと儚さを隣り合わせた“パラレルラブソング”となっている。

全形態共通のカップリングには、先行配信中のラランド・サーヤ初の楽曲提供となる「SUPER CRUISIN’」を収録。平成から令和へ、時代の荒波をスーパーマイペースに乗りこなしてきたHey! Say! JUMPのグループとしての力強さ、しなやかな魅力を歌った、アッパーなヒップホップチューンだ。

初回限定盤1には、注目のバンド・Penthouseの浪岡真太郎が作曲、大原拓真が作詞を手掛けた穏やかな応援歌「Step by step」を収録。憂鬱な時期もメンバーがそっと背中を押してくれる一曲となっている。Blu-ray/DVDには、「encore」のMV&メイキング、さらに2024年末に行われた年越しイベント『Hey! Say! JUMP Special Live 2024-2025 JUMPARTY ~Opening Part~』を収録。レッドカーペットでの登場が印象的な幕開けから、SNS でも話題となった「eek!!」を含む、一部ライブ映像が早くも楽しめる。

初回限定盤2には、Hey! Say! JUMPと幾多の名曲をともに作り上げてきた辻村有記×伊藤賢による「未来線」を収録。多彩なメロディラインとHey! Say! JUMPの新しい化学反応は必聴だ。Blu-ray/DVDには、「SUPER CRUISIN’」のMV&メイキングに加え、メンバー8人が“遊んでから帰れ!”と命じられ挑戦したバラエティ企画映像を収録。難しいゲームに苦戦しながらも、笑いあり&笑いあり!? でバトルするHey! Say! JUMPの体当たりの頭脳戦が見どころとなっている。

JUMPremium BOX盤には、うちわもすっぽり入る、持ち手も長めで使いやすいサイズ感の「Hey! Say! JUMP オリジナル・トートバッグ ~encore~」を封入。2019年発売のシングル「Lucky-Unlucky / Oh! my darling」に封入された「持っていてトートバッグ」を6年ぶりにアンコールした形となる。

通常盤には、複雑だけど淡くて優しい想いを歌に込めたイチ押しのラブソング「ラブレター」、“春夏秋冬全部お任せあれ☆”なお祭りソング「MATSURI☆FEVER」を収録。通常盤の先着購入特典は、「めじるし“!”マークチャーム」となる。詳しくはオフィシャルサイトをチェックしよう。

リリース情報

2025.03.26 ON SALE

DIGITAL SINGLE「SUPER CRUISIN’」

2025.05.28 ON SALE

SINGLE「encore」

ドラマ『パラレル夫婦 死んだ“僕と妻”の真実』番組サイト

https://www.ktv.jp/parallel-fufu/

Hey! Say! JUMP OFFICIAL SITE

https://www.storm-labels.co.jp/s/js/artist/J0007