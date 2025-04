IoTコンサルティングは、格安SIMやスマホの最新情報をお届けするメディア「株式会社IoTコンサルティング コーポレートサイト スマホコラム」にて、スマートフォンブランドの広告に対する印象や価格の妥当性に関する調査結果を発表しました。

IoTコンサルティングは、格安SIMやスマホの最新情報をお届けするメディア「株式会社IoTコンサルティング コーポレートサイト スマホコラム」にて、スマートフォンブランドの広告に対する印象や価格の妥当性に関する調査結果を発表。

集計期間: 2025年1月30日〜2025年1月31日

対象 : インターネットアンケートの男女1,084人

各スマートフォンブランドの印象を10点満点で回答してもらい、各ブランドの平均点を算出しました。

この調査は、スマートフォン市場の動向を把握し、各ブランドに対する消費者の認識やニーズを明らかにすることを目的として実施しました。

広告印象と価格妥当性の両面から評価することで、スマートフォンブランドのマーケティング戦略と実際の消費者評価のギャップを分析しています。

■スマートフォンの広告・プロモーションに対する印象

広告・プロモーションに対する印象

iPhone(Apple) :7.1点

Pixel(Google) :5.8点

Xperia(SONY) :5.6点

AQUOS(SHARP) :5.0点

Galaxy(SAMSUNG):4.7点

Xiaomi(Xiaomi) :3.2点

「スマートフォンの広告やプロモーションに対する印象を教えてください」と質問したところ、最も印象が良かったのは「iPhone(Apple)」で7.1点でした。

iPhoneはテレビCMやネット広告などで幅広いプロモーション活動を展開しており、消費者の認知度が非常に高いブランドです。

このように高い評価を得ているのは、継続的な広告戦略と企業努力の表れと言えるでしょう。

一方、中華ブランドである「Xiaomi」は3.2点となっており、日本市場における認知度や広告戦略に課題があることが示唆されています。

■スマートフォンの価格の妥当性

スマートフォンの価格の妥当性

Pixel(Google) :5.5点

AQUOS(SHARP) :5.2点

iPhone(Apple) :5.1点

Xperia(SONY) :5.1点

Galaxy(SAMSUNG):4.9点

Xiaomi(Xiaomi) :4.1点

「スマートフォンの価格の妥当性を教えてください」と質問したところ、最も高い評価を得たのは「Pixel(Google)」で5.5点でした。

Xiaomiを除く各ブランド間の評価に大きな差はなく、4〜5点と高くも低くもない結果となっています。

Xiaomiは企業方針として利益率を5%に抑え、競合他社より低価格で高性能なスマートフォンを提供していますが、そのコストパフォーマンスの高さや真の価値はまだ多くのユーザーに十分認知されていないようです。

■現在の使用スマートフォンブランド

現在の使用スマートフォンブランド

iPhone(Apple) :664人

AQUOS(SHARP) :104人

Xperia(SONY) :84人

Galaxy(SAMSUNG):63人

Pixel(Google) :59人

Xiaomi(Xiaomi) :22人

その他 :88人

今回の調査では、iPhoneユーザーが664人(61.3%)と過半数を占め、圧倒的な支持を集めていることが明らかになりました。

iPhoneは、廉価版モデルからプロモデルまで幅広いラインナップを展開していることから、様々なニーズと予算に対応できる点が強みとなっています。

今回の調査結果から、広告の印象度が必ずしも価格妥当性の評価と一致していないことが明らかになりました。

iPhoneは広告印象度と使用率が共に高いものの、価格妥当性では他ブランドとの差異はあまり見られません。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 広告印象度No.1はiPhone!IoTコンサルティング「2025年スマートフォンブランド調査」 appeared first on Dtimes.