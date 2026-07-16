アメリカ中央軍は日本時間午前4時にイランに対する攻撃を開始したと発表しました。中央軍は日本時間午前4時にイランに対するこの日2回目の攻撃を開始したと発表しました。中央軍はSNSで、「ホルムズ海峡を自由に航行する船舶を脅かすために使用されているイランの軍事能力を標的とする」と説明しています。