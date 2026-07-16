悔しげに引き揚げるイングランド代表ケイン（カメラ・山崎　賢人）スポーツ報知

元英代表オーウェン氏がトゥヘル監督の5バック采配に強い疑問を呈する

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 北中米W杯準決勝でイングランドがアルゼンチンに1対2で敗れた
  • 元代表FWオーウェン氏がXでトゥヘル監督の采配を強く批判している
  • 5バック策が裏目に出てメッシに2アシストを許したと指摘されている
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