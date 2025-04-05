¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç»à¤ó¤À¤Ï¤º¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡Ö¼ã»³ÉÙ»°Ïº¡×¤À¤Ã¤¿¡Ä20ºÐ¤ÇºÆ²ñ¤â¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö°ìÈÖ²¼¤ÃÃ¼¤ÎÉÕ¤¿Í¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤Î¹ðÇò
¡¡±éµ»¤Ï°ìÎ®¡¢Â¸ºß´¶¤ÏÍ£°ìÌµÆó¡¢¤¿¤À¤·ÇËÅ·¹Ó¡½¡½¡£¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾Í¥¡¢¼ã»³ÉÙ»°Ïº¤µ¤ó¤¬62ºÐ¤ÇÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¤Î¤Ï1992Ç¯4·î2Æü¤Î¤³¤È¡£Äï¤Î¾¡¿·ÂÀÏº¤µ¤ó¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢À¸Á°¤Î¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤Ï¤¤¤Þ¤â¸ì¤êÁð¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÉÙ»°Ïº¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¡¢¼ã»³µ³°ìÏº¤¬2010Ç¯¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡ÖÉã¤Î±ðÊ¡¿ÍÀ¸¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡£
¡Ê¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2010Ç¯7·î1Æü¹æ¡ÖÂ©»Ò¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ø¼ã»³ÉÙ»°Ïº¡Ù±ðÊ¡¿ÍÀ¸¡×¤ò¤â¤È¤ËºÆ¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂ©»Ò¤Î¼ã»³µ³°ìÏº¤ÏJAC½Ð¿È¡¡ÀéÍÕ¿¿°ì¤µ¤ó¤ò»Õ¤È¶Ä¤°
Áòµ·¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÎ¤Ã¤¿¡ÈÄï¡É
¡¡Éã¤¬62ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¿À®4¡Ê1992¡ËÇ¯4·î2Æü¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Éã¤Î¡È±£¤·»Ò¡É¤ÎÂ¸ºß¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Áòµ·¤ÎÄ¾¸å¤Ç¤·¤¿¡£¿ÆÂ²ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°ì¿Í¤Î½÷À¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¡ÖÉ¬¤ºÏ¢Íí²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÌ¾»É¤ò°ìËçÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ì¾»É¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ë³Ý¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢½÷À¤Ë¡¢¡Ö¼Â¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¬¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¤Ê¤ê¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÈÄï¡É¤Ë¤¢¤¿¤ëÃË¤Î»Ò¤ÎÂ¸ºß¤òÆÍÁ³¡¢ÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸å¤Ë¤½¤Î¡ÈÄï¡É¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£ËÍ¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÉã¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤ËÊú¤«¤ì¤¿¼Ì¿¿¤â¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç§ÃÎ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Éã¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î»þ¡ÈÄï¡É¤Ï¹â¹»À¸¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢º£¤Ï35¡¢36ºÐ¡£Î©ÇÉ¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö»þ¡¢ËÍ¤Ë¤ÏÈà¤ò»Ù¤¨¤ë¤À¤±¤ÎÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö²¿¤«¤¢¤ì¤ÐÏ¢Íí²¼¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤ì¤¿¤¤ê¡£¤½¤Î¸åÏ¢Íí¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤¬¡ÈÄï¡É¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Éã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Éã¤ÎÄï»Ò¤ÏÊÌ¤Î¡È±£¤·»Ò¡É¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤âÇö¡¹µ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë»þ¡¢Éã¤Ë¡¢¡ÖÈ¬²¦»Ò¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÌ¿¤¸¤é¤ì¤Æ¼Ö¤òÁö¤é¤»¤ë¤È¡¢ÅÓÃæ¤ÇÉã¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤é²¶¤Ë¤ÏÌ¼¤¬¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡×¤ÈÒì¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£È¬²¦»Ò¤ËÃå¤¯¤È¡¢¤¢¤ë²È¤ÎÁ°¤Ç¼Ö¤òÄä¤á¡¢Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Äï»Ò¤Ï³°¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶²¤é¤¯¤½¤³¤¬Ì¼¤Î²È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
°¦¿Í¤ÎÂ¸ºß¤È·ÐºÑÌäÂê¤ÇÎ¥º§
¡¡¼Â¤Ï¡¢ËÍ¼«¿È¡¢¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¤¬ÇÐÍ¥¤Î¼ã»³ÉÙ»°Ïº¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢14ºÐ¤Î»þ¤Ç¤·¤¿¡£Êª¿´¤¬¤Ä¤¤¤¿»þ¤«¤é¡¢Êì¤«¤é¡¢¡ÖÉã¿Æ¤Ï¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç»à¤ó¤À¡×¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ô¼ã»³ÉÙ»°Ïº¤ÏÄ¹±´»°Ì£Àþ¤ÎÌ¾¼ê¡¦µÏ²°¾¡Åì¼£¤ÎÄ¹ÃË¡£Äï¤Ë¾¡¿·ÂÀÏº¡Ê1997Ç¯6·î¡¢65ºÐ¤ÇË×¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£µ³°ìÏº»á¤ÎÊì¡¦Æ£¸¶Îé»Ò¡Ê2002Ç¯9·î¡¢69ºÐ¤ÇË×¡Ë¤Ï¡¢ÊõÄÍ¤«¤éÂç±ÇÆþ¤ê¡£¡Ö°Ì¾¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÅÄµÜÆóÏº¤ÎºÊÌò¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¼ã»³¤È¤Ï¾¼ÏÂ38¡Ê1963¡ËÇ¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢2Ç¯¤ÇÎ¥º§¡Õ
¡¡ËÍ¤¬3ºÐ¤Î»þ¡¢Êì¤Ï¼Â²È¤Î¤¢¤ë¿À¸Í¤ËÌá¤ê¡¢»°µÜ¤Ç¡Ö³äË£Æ£¸¶¡×¤È¡Ö¥¯¥é¥ÖÆ£¸¶¡×¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤ÎÅ¹¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¹¤Ë¤Ï¡¢¾¡¿·ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤äÅÄµÜÆóÏº¤µ¤ó¡¢²Î¼ê¤Î¿å¸¶¹°¤µ¤ó¤Ê¤É¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤òÏ¢¤ì¤ÆÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤¬Âç±Ç¤Î½÷Í¥¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÌÌ¡¹¤¬Å¹¤ËÍè¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Éã¤Ë½÷Í¥¡¦°ÂÅÄÆ»Âå¡Ê¸å¤ËÂçÆïÆ»Âå¤Ë²þÌ¾¡Ë¤È¤¤¤¦°¦¿Í¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤È¡¢·ÐºÑÅª¤Ê¶ì¤·¤µ¤âÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢Éã¤Ï°µÎÏÆé¤òÍ¢Æþ¤¹¤ë»ö¶È¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢²È¤Ë¤ÏÊÆ¤òÇã¤¦¤ª¶â¤µ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÉã¤Ë°¦ÁÛ¤ò¿Ô¤«¤·¡¢¿À¸Í¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÍýÈ±Å¹¤Ç¤ÎÀ¤´ÖÏÃ¤ÇÃÎ¤Ã¤¿Éã¤ÎÀµÂÎ
¡¡ËÍ¤¬¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î»þ¡¢»°µÜ¤Ç¶è²èÀ°Íý·×²è¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤ÏÅ¹¤òÊÄ¤á¡¢ËÍ¤òÏ¢¤ì¤ÆºÆ¤Ó¾åµþ¤·¡¢Ë¹»Ò¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡14ºÐ¤Î»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿À¸Í¤Ëµ¢¤Ã¤¿»þ¡¢»°µÜ¤ÎÍýÈ±Å¹¤Ë¥Õ¥é¥Ã¤ÈÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Î¿Í¤¬¡¢¡Ö³äË£Æ£¸¶¡×¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¡ÖËÍ¤½¤³¤ÎÂ©»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¥¢¥é¡¢Æ£¸¶Îé»Ò¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ê¤Î¡©¡¡¤¢¤Î¼ã»³ÉÙ»°Ïº¤Î±ü¤µ¤ó¤Î¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆËÍ¤Ï»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÉã¿Æ¤Î¡ÈÀµÂÎ¡É¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éã¤ÈºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤º¤Ã¤ÈÀè¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡17ºÐ¤Ç¹â¹»¤òÃæÂà¤·¤¿ËÍ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀéÍÕ¿¿°ì¤µ¤ó¤¬¡ÊÅö»þ¡Ë¼çºË¤¹¤ëJAC¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ë¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Ë¡Ö¾Íè¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¡¢¡ÖÀéÍÕ¿¿°ì¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢Êì¤ÏÀéÍÕ¤µ¤ó¤È²ñ¤¦ÃÊ¼è¤ê¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¡¢JAC¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¦¥Á¤ËÍè¤Æ¡¢½¤¶È¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡©¡×
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢1Ç¯¸å¡¢¹ç½ÉÃæ¤Ë²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿ÇÃÇ¤ÏÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¡£°å»Õ¤«¤é¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¸À¤ï¤ì¡¢Êì¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÆü³è¤Î¾¾Èø¾¼Åµ´ÆÆÄ¤Î´«¤á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼Çµï¤òÊÙ¶¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·àÃÄ¡ÖÚå¡×¤Ë¸¦µæÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Éã¤È²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÚå¡×¤òÂ´¶È¤·¤¿20ºÐ¤Î»þ¤Ç¤¹¡£¾¾Èø´ÆÆÄ¤¬¡¢¡Ö·ÝÇ½³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤é°ìÅÙ¡¢Éã¿Æ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ°§»¢¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¼ê¤Ï¤º¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¾»²Æ»¡ÊÅìµþ¡¦½ÂÃ«¡Ë¤Î¼«Âð·ó»öÌ³½ê¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢Éã¡¦±üÂ¼¾¡¡ÊËÜÌ¾¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÐÍ¥¡¦¼ã»³ÉÙ»°Ïº¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Éã¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤Î¤Ê¤¤ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÂçÌò¼Ô¡¦¼ã»³ÉÙ»°Ïº¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤ÎÊý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÂçÌò¼Ô¤Ë¡¢¡Ö¥¦¥Á¡Ê¼ã»³´ë²è¡Ë¤ËÍè¤Æ¡¢½¤¶È¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢Èô¤Ó¾å¤¬¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¼ã»³´ë²è¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤ËÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤¬Âó¤±¤ë¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë´Å¤¤¹Í¤¨¤À¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈË·¤Á¤ã¤ó¡É¤«¤é°ìÈÖ²¼¤Ã¤Ñ¤ÎÉÕ¤¿Í¤Ë³Ê²¼¤²
¡¡1¡¢2½µ´Ö¸å¡¢Ç®³¤¤ÎÎ¹´Û¤Ç¼ã»³´ë²è¤Î¿·Ç¯²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀÊ¤ÇÉã¤ÏËÍ¤Î¤³¤È¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Öº£Æü¤«¤é²¶¤ÎÐç¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤éµ¹¤·¤¯¡×¤È¡£ËÍ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¼ã»³ÉÙ»°Ïº¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤Æ¡¢²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤ÈÃ¸¤¤´üÂÔ¤òÊú¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Éã¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤À²¿¤â½ÐÍè¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢²¶¤ÎÉÕ¤¿Í¤«¤é»Ï¤á¤µ¤»¤ë¡£¤ªÁ°¤é¡¢°ú¤Ã¤Ñ¤¿¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤éÌÌÅÝ¸«¤Æ¤¯¤ì¡×
¡¡ËÍ¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¡¢¡ÈË·¤Á¤ã¤ó¡É¤«¤é°ìÈÖ²¼¤Ã¤Ñ¤ÎÉÕ¤¿Í¤Ë³Ê²¼¤²¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤Þ¤Ç¤¬¡¢ÌëÃæ¤ËÆÍÁ³¡¢ËÍ¤Ë¡¢¡Ö¤ª¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Çã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤½Ð¤¹»ÏËö¡£¤½¤ì¤«¤é2Ç¯´Ö¡¢·îÍË¤«¤éÅÚÍËÆü¤Þ¤ÇËèÆü¡¢Éã¤Î»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â»öÌ³½ê¤ËµÍ¤á¤Æ¡¢Éã¤ò¡ÈÀèÀ¸¡É¤È¸Æ¤Ó¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£·î10Ëü±ß¤ÎµëÎÁ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤Ï¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯Éã¤ÏËÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦²¥¤é¤ì¡¢½³¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Éã¤¬»Ø¤òÆóËÜ½Ð¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¥¿¥Ð¥³¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¥Ð¥·¡¼¥ó¤È¥Ó¥ó¥¿¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£Éã¤ÏËÍ¤òÂ©»Ò¤È¤·¤Æ°·¤¦¤Î¤¬¾È¤ì¤¯¤µ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤·¡¢¤¨¤³ìÝÕþ¤À¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿Í°ìÇÜ¸·¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡¸·¤·¤¤ÉÕ¤¿ÍÀ¸³è¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤Ê¤¬¤é¡ÈÂç±ü¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¡½¡½¡£Âè2²ó¡Ú¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ï¡ÈÂç±ü¡É¾õÂÖ¡ÄÂ©»Ò¤¬¸«¤¿¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾Í¥¡¦¼ã»³ÉÙ»°Ïº¤ÎÇËÅ·¹Ó¤¹¤®¤ë¡Ö±ðÊ¡¿ÍÀ¸¡×¡Û¤Ç¤Ï¡¢½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë½÷À¤Î¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÉã¤Î¡È¤ª¼ê¤Ä¤¡É¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Åö»þ¤Î¼ã»³´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô