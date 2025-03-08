長野vs栃木C スタメン発表
[3.8 J3第4節](長野U)
※14:00開始
主審:原田雅士
<出場メンバー>
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 3 冨田康平
DF 4 行徳瑛
DF 24 砂森和也
MF 5 長谷川雄志
MF 10 山中麗央
MF 13 小西陽向
MF 25 田中康介
FW 9 藤森亮志
FW 14 三田尚希
FW 19 伊藤恵亮
控え
GK 1 田尻健
DF 7 大野佑哉
DF 16 石井光輝
MF 15 樋口叶
MF 22 吉田桂介
MF 28 藤川虎太朗
MF 33 安藤一哉
MF 46 古賀俊太郎
FW 18 浮田健誠
監督
藤本主税
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 15 佐藤喜生
DF 22 鈴木裕斗
DF 33 乾貴哉
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 14 関野元弥
MF 20 土佐陸翼
MF 26 宇都木峻
FW 40 鈴木国友
FW 77 田中パウロ淳一
FW 99 平岡将豪
控え
GK 1 原田欽庸
DF 2 カルロス・エドゥアルド
DF 5 奥井諒
MF 8 森俊貴
MF 10 岡庭裕貴
MF 11 表原玄太
MF 16 加藤丈
FW 17 藤原拓海
FW 25 東川続
監督
今矢直城
※14:00開始
主審:原田雅士
<出場メンバー>
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 3 冨田康平
DF 4 行徳瑛
DF 24 砂森和也
MF 5 長谷川雄志
MF 10 山中麗央
MF 13 小西陽向
MF 25 田中康介
FW 9 藤森亮志
FW 14 三田尚希
FW 19 伊藤恵亮
控え
GK 1 田尻健
DF 7 大野佑哉
DF 16 石井光輝
MF 15 樋口叶
MF 22 吉田桂介
MF 28 藤川虎太朗
MF 46 古賀俊太郎
FW 18 浮田健誠
監督
藤本主税
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 15 佐藤喜生
DF 22 鈴木裕斗
DF 33 乾貴哉
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 14 関野元弥
MF 20 土佐陸翼
MF 26 宇都木峻
FW 40 鈴木国友
FW 77 田中パウロ淳一
FW 99 平岡将豪
控え
GK 1 原田欽庸
DF 2 カルロス・エドゥアルド
DF 5 奥井諒
MF 8 森俊貴
MF 10 岡庭裕貴
MF 11 表原玄太
MF 16 加藤丈
FW 17 藤原拓海
FW 25 東川続
監督
今矢直城