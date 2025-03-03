Àîºê»Ô¤Î¡Ö¥³¥¸¥Þ¡ß¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é³á¥öÃ«Å¹¡×¤Ç¿·³ã¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ
¡¡¥³¥¸¥Þ¤Ï3·î7¡Á14Æü¤Î´ü´Ö¡¢¿·³ã¸©¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¿·³ã¥Õ¥§¥¢¡×¤ò¡¢¡Ö¥³¥¸¥Þ¡ß¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é³á¥öÃ«Å¹¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥³¥¸¥Þ¡ß¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é³á¥öÃ«Å¹¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¿·³ã¥Õ¥§¥¢¡×¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿·³ã¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ë¤¤¤¬¤¿¡×¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤È¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·³ã¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯È¯¿®¤¹¤ë¡£
¡¡3·î7¡Á9Æü10¡Á18»þ¤Ë¤Ï¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¿·³ã¤ÎÃÏ¼ò¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢3·î8Æü10¡Á12»þ¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥¸¥Þ¤ÎÄ«»Ô¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿·³ã¤ÎÌîºÚ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡3·î8Æü¡¦9Æü11¡Á18»þ¤Ë¤Ï¡¢Æ±Å¹2³¬¤Î¿æÈÓ´ï¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¿æÈÓ´ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·³ã¸©»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¿æ¤Èæ¤Ù¼Â±é²ñ¡¢Æ±¤¸¤¯3·î8Æü¡¦9Æü11¡Á18»þ¤Ë¤Ï¶â²ô¥ì¥×¥ê¥«¡Ê½Å¤µ6.5kg¡Ë¤ò30ÉÃ°ÊÆâ¤ËÈ¢¤«¤é¼è¤ê½Ð¤»¤ì¤Ð¶â²ô¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤¬¤â¤é¤¨¤ëº´ÅÏ¡Ö¶â²ô¤Ä¤«¤ßÂÎ¸³¡×¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢3·î8Æü¡¦9Æü¤Ë¤Ï¿·³ã¸©¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥È¥Ã¥¥Ã¥¡×¤È¡Ö¥³¥¸Ë·¡×¤È¤Î»£±Æ²ñ¡¢Î¾Æü¤Î11»þ20Ê¬¤È15»þ20Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥È¥Ã¥¥Ã¥¡×¤È¡Ö¥³¥¸Ë·¡×¤Ë¤è¤ë¤ª½Ð·Þ¤¨¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢3·î7¡Á9Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¥³¥¸¥Þ¡ß¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é³á¥öÃ«Å¹¤Ë¤Æ5000±ß°Ê¾å¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ÍèÅ¹µÒ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢3Æü´Ö¹ç·×¤Ç500Ì¾¤Ë¿·³ã¸©»ºÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÂçÃêÁª²ñ¤¬¡¢³ÆÆü¤Î10¡Á18»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡·ÊÉÊ¤Ï¡¢1Åù¡Ê20Ì¾¡Ë¤¬¿·³ã¸©»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê2kg¡¢2Åù¡Ê30Ì¾¡Ë¤¬±í¡¦»°¾ò¤Î°ïÉÊ¡¢3Åù¡Ê50Ì¾¡Ë¤¬¿·³ã¤ÎÌîºÚ¡¢4Åù¡Ê200Ì¾¡Ë¤¬¤Ë¤¤¤¬¤¿¤â¤è¤¦¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Þ¤¿¤Ï¿·³ã¤Î¤ª²Û»Ò¡¢5Åù¡Ê200Ì¾¡Ë¤¬º´ÅÏ¶â²ô¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Þ¤¿¤Ï¥ì¥ë¥Ò¤µ¤ó¤ªÃö¸ý¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡£
¡ü5000±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç¿·³ã¸©»ºÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÂçÃêÁª²ñ¤â
¡¡º£²ó¤Î¥³¥¸¥Þ¡ß¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é³á¥öÃ«Å¹¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¿·³ã¥Õ¥§¥¢¡×¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿·³ã¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ë¤¤¤¬¤¿¡×¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤È¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·³ã¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯È¯¿®¤¹¤ë¡£
¡¡3·î8Æü¡¦9Æü11¡Á18»þ¤Ë¤Ï¡¢Æ±Å¹2³¬¤Î¿æÈÓ´ï¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¿æÈÓ´ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·³ã¸©»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¿æ¤Èæ¤Ù¼Â±é²ñ¡¢Æ±¤¸¤¯3·î8Æü¡¦9Æü11¡Á18»þ¤Ë¤Ï¶â²ô¥ì¥×¥ê¥«¡Ê½Å¤µ6.5kg¡Ë¤ò30ÉÃ°ÊÆâ¤ËÈ¢¤«¤é¼è¤ê½Ð¤»¤ì¤Ð¶â²ô¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤¬¤â¤é¤¨¤ëº´ÅÏ¡Ö¶â²ô¤Ä¤«¤ßÂÎ¸³¡×¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢3·î8Æü¡¦9Æü¤Ë¤Ï¿·³ã¸©¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥È¥Ã¥¥Ã¥¡×¤È¡Ö¥³¥¸Ë·¡×¤È¤Î»£±Æ²ñ¡¢Î¾Æü¤Î11»þ20Ê¬¤È15»þ20Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥È¥Ã¥¥Ã¥¡×¤È¡Ö¥³¥¸Ë·¡×¤Ë¤è¤ë¤ª½Ð·Þ¤¨¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢3·î7¡Á9Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¥³¥¸¥Þ¡ß¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é³á¥öÃ«Å¹¤Ë¤Æ5000±ß°Ê¾å¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ÍèÅ¹µÒ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢3Æü´Ö¹ç·×¤Ç500Ì¾¤Ë¿·³ã¸©»ºÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÂçÃêÁª²ñ¤¬¡¢³ÆÆü¤Î10¡Á18»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡·ÊÉÊ¤Ï¡¢1Åù¡Ê20Ì¾¡Ë¤¬¿·³ã¸©»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê2kg¡¢2Åù¡Ê30Ì¾¡Ë¤¬±í¡¦»°¾ò¤Î°ïÉÊ¡¢3Åù¡Ê50Ì¾¡Ë¤¬¿·³ã¤ÎÌîºÚ¡¢4Åù¡Ê200Ì¾¡Ë¤¬¤Ë¤¤¤¬¤¿¤â¤è¤¦¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Þ¤¿¤Ï¿·³ã¤Î¤ª²Û»Ò¡¢5Åù¡Ê200Ì¾¡Ë¤¬º´ÅÏ¶â²ô¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Þ¤¿¤Ï¥ì¥ë¥Ò¤µ¤ó¤ªÃö¸ý¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡£