自動車のカタログ好きは集まれ！ ACC・JAPANがイベントを開催

日本最大級のカタログコレクタークラブ「ACC・JAPAN（オートモービル・カタログ・コレクターズクラブ・イン・ジャパン）」は、大阪交歓会を実施する。テーマは「老若男女 カタログ好き集まれ」。無料カタログの放出や貴重希少カタログのジャンケン争奪戦、ミニ展示会、集合写真の撮影などを行う予定。自動車のカタログ好きにはたまらないイベントになっている。有志の方は放出カタログをご持参くださいとのこと。



開催場所：難波市民学習センター・セミナー展示室（大阪市浪速区湊町1-4-1 OCAT［大阪シティエアターミナル］ビル4階）

開催日時：2025年1月19日（日） 13時30分～16時00分（ACC・JAPAN会員は12時30分会場集合）

入館料：参加無料ですが、会場費捻出等のため500円のカンパを行います

問い合わせ：ACC・JAPAN 清水さん TEL:0742-46-8306



〈文＝ドライバーWeb編集部〉