【GU:プレイステーション コレクション】12月6日 発売価格:390円~

GUは、プレイステーションとのコレクションを12月6日より発売する。価格はソックスが390円など。

今回発売されるのは、12月に30周年を迎えるソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)のゲーム機「プレイステーション」とのコラボコレクション。発売当時の90年代をテーマに、象徴的なロゴやモチーフをデザインしたアイテムが登場する。

GUの公式サイトにて商品ページが公開され、ヘビーウェイトスウェットプルオーバー、ヘビーウェイトスウェットパンツ、マシュマロフィールラウンジセット、ソックス、スタイルドライボクサーパンツなどがラインナップされているのを確認できる。

【ヘビーウェイトスウェットプルオーバー 各2,990円】【ヘビーウェイトスウェットパンツ 各2,990円】【マシュマロフィールラウンジセット 各3,990円】【ソックス 各390円】【スタイルドライボクサーパンツ 各590円】

