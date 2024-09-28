「AQUOS wish4 SH-52E」が1位をキープ 7週連続 今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2024/9/28
「BCNランキング」2024年9月16日から22日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
2位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
3位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
4位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
5位 arrows We2 FCG02（FCNT）
6位 Pixel 8a(au)（Google）
7位 Pixel 8 128GB(au)（Google）
8位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
9位 arrows We2 F-52E（FCNT）
10位 Reno11 A（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
2位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
3位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
4位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
5位 arrows We2 FCG02（FCNT）
7位 Pixel 8 128GB(au)（Google）
8位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
9位 arrows We2 F-52E（FCNT）
10位 Reno11 A（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。