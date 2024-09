ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、この冬、大切な人と“超元気を贈り合える”クリスマス・イベント『NO LIMIT!クリスマス』を2024年11月20日(水)〜2025年1月5日(日)の期間限定で開催!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!クリスマス』

開催期間:2024年11月20日(水)〜2025年1月5日(日)

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、この冬、大切な人と“超元気を贈り合える”クリスマス・イベント『NO LIMIT!クリスマス』を2024年11月20日(水)〜2025年1月5日(日)の期間限定で開催!

感動を超え、超刺激的なクリスマスへ!

新しいクリスマスの楽しみ方を提案してきたユニバーサル・スタジオ・ジャパンが“いつもの冬”とは一線を画す特別な冬をお届け!

昨年、2023年に大好評を得て、さらにパワーアップする“超熱狂”のクリスマス・ライブショー『フロスティーズ・エレクトリック・スノー・パーティ』や、エネルギッシュなのに壮麗でもある、輝く光を浴びれば“超元気”になれる『NO LIMIT!パーティ・ツリー』が2024年も登場します。

そして『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター 』では、エリア開業10周年のフィナーレとして『ホグワーツ ・マジカル・ナイト〜ウインター・マジック〜』が5年ぶりに復活を遂げます。

フロスティーズ・エレクトリック・スノー・パーティ

<開催場所>グラマシーパーク(ニューヨーク・エリア)

<上演時間、回数>約20分1日2回開催

キラキラクリスマス衣装のパークの仲間たちを写真に残せるフォトタイムが新登場!

夜のクリスマス・ライブショー『フロスティーズ・エレクトリック・スノー・パーティ』が、2023年の大人気を得て、2024年も開催することが決定しました。

光り輝くアイコニックな「エレクトリック・フロスティ」が、最高に気分がアガるクリスマス・ソングにのせて“超熱狂”をお届けするクリスマス・パーティです。

ネオンカラーに煌めくステージで、次々と表情を変えながらキレキレのダンスを魅せる「エレクトリック・フロスティ」をはじめ、まばゆく輝くクリスマス衣装に身を包んだ「スヌーピー」、「エルモ」、「ハローキティ」、イルミネーションの「ミニオン」など、パークの仲間たちが大集結!

エンターテイナーたちと一緒にキュートで華やかなダンスを披露☆

バイオリニストやシンガーのエネルギッシュなパフォーマンスによる陽気なパーティは会場全体を“超興奮”の渦に包み込みます。

クライマックスでは、昨年より増量したパイロが胸をすくような勢いで打ち上がります。

一緒に参加した大切な人とともに、手を突き上げて思いっきりはしゃいでダンスすれば“超元気”を贈りあえる最高の瞬間に!

そして、今年はフィナーレにフォトタイムが新登場します。

ステージ上のパークの仲間たちとエンターテイナーを写真に収めることができる、思い出を写真というお土産にできる貴重な瞬間が楽しめます(約3分間)。

「特別鑑賞エリア」で、パークの仲間たちに出会える特別な体験がオススメ

『フロスティーズ・エレクトリック・スノー・パーティ』に、今年は特別鑑賞エリアを導入!

グラマシーパーク(ニューヨーク・エリア)のステージ前に設置されるこのエリアは、全身を突き抜けるサウンドや光、バブルなど特別演出によるド迫力のパフォーマンスを間近で体験できる特別な有料エリアです。

『フロスティーズ・エレクトリック・スノー・パーティ』特別鑑賞エリア入場券

発売期間:2024年9月20日(金)12:00〜

対象期間:2024年11月20日(水)〜2025年1月5日(日)

価格:1,700円〜2,100円(税込価格/入場日により、価格が異なります)

発売箇所:WEBチケットストア

NO LIMIT!パーティ・ツリー

パークの冬を彩るシンボル『NOLIMIT!パーティ・ツリー』がクリスマス気分を最高に盛り上げます。

30m超えの圧倒的な大きさ、昼間は太陽の光でキラキラと反射するとエネルギッシュかつ壮麗に輝くドレープ装飾、大粒のダイヤモンドシェイプ・オーナメントなど、存在感抜群の『NO LIMIT!パーティ・ツリー』でクリスマス気分が一気に高まります。

夜にはカラフルでポップなイルミネーションがパーク内に流れるクリスマス・ソングと連動して、まるで踊っているようにリズミカルに輝きます。

クリスマス衣装のキャラクターたち

2024年初披露のクリスマス衣装でお迎えしてくれるミニオンたちや、ポップなシンギングショーなど、アツく盛り上がれるクリスマスならではのエンターテイメントが盛りだくさん!

パークの人気者たちも、この時期だけのかわいいクリスマス衣装で、ゲストの皆さんをお迎えします。

期間限定クリスマス・コスチュームを一新した愛らしい姿のミニオンたちとミニオン・パークで一緒にハチャメチャな気分でふれあったり、『ユニバーサル・ワンダーランド』の仲間たちとクリスマス・ソングで歌って踊ったり、今だけの記念写真を撮ったりと、楽しみは盛りだくさんです☆

パワー・オブ・ポップ〜クリスマス・ホリデー・ハートビート〜

ポップで楽しいシンギング・ショー『パワー・オブ・ポップ〜クリスマス・ホリデー・ハートビート〜』では、美しいハーモニーと、クールなダンスの実力派シンガーたちがクリスマス・ソングを目の前で熱唱、この時季だけの“超感動”のエンターテイメントです。

ホグワーツ ・マジカル・ナイト〜ウインター・マジック〜

<開催場所>ホグワーツ城

<開催時間、回数>約10分※開始時間、開催回数は日によって異なる

『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター 』がいよいよエリア開業10周年のフィナーレを迎えます。

この冬は、ホグワーツ 城に美しい冬の魔法がかかるキャッスル・ショー『ホグワーツ ・マジカル・ナイト〜ウインター・マジック〜』が、5年ぶりに復活します。

「メテオロジンクス」で雪化粧をまとい、「ルーモス」で温かな光に包まれるなど、呪文とともに幻想的な冬の魔法により、ホグワーツ 城が次々と姿を変えます。

フィナーレで、強い光を放つ呪文「ルーモス・マキシマ!」が唱えられると、ホグワーツ 城は輝きを放ち、ゲストは喜びと感動の笑顔にあふれます。

ホリデー・フロッグ・クワイア

<開催場所>パフォーマンス・ステージ

<開催時間、回数>約20分※開始時間、開催回数は日によって異なる

ホグワーツ 魔法魔術学校の生徒たちと魔法界のカエルが奏でる『フロッグ・クワイア』のウインターバージョン『ホリデー・フロッグ・クワイア』も、5年ぶりに復活!

原作中にも登場し、耳にしたことがある魔法界のクリスマス・ソングから、ちょっぴり不思議な合唱まで、魔法界ならではの冬に存分に浸ることが

できます。

他にも、『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター 』では、圧倒的クオリティで再現された壮大なホグワーツ 城内を、特別ルートで細部までじっくり歩いて巡る『ホグワーツ ・キャッスルウォーク』や、まるで息づくような温もりさえ感じる魔法生物たちと触れ合える『マジカル・クリーチャーズ・エンカウンター〜魔法生物との出会い〜』など、この冬ならではの魔法体験も楽しめます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!クリスマス』は2024年11月20日より開催です。

