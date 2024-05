キム・カーダシアンと元夫カニエ・ウェストの長女ノースちゃん(10)が、『ライオン・キング』30周年記念コンサートで歌手デビューを果たした。ノースちゃんはヤングシンバ役で出演し、楽曲『I Just Can’t Wait to Be King』の歌唱やダンスを披露した。会場にはキムらカーダシアン家のメンバーが訪れたほか、カニエがステージを撮影する姿も目撃された。【この記事の動画を見る】

現地時間24日、米カリフォルニア州ハリウッドにある野外音楽ステージ「ハリウッド・ボウル」で、ディズニーのアニメーション映画『ライオン・キング』の公開30周年記念コンサートが開催された。2夜連続で行われたイベントには、ビリー・アイクナー、ネイサン・レイン、ジェレミー・アイアンズらベテラン俳優が出演した。そして第1夜にはスペシャルゲストとして、キム・カーダシアンとカニエ・ウェストの娘ノース・ウェストちゃんがステージに立った。ノースちゃんは主人公の子ども時代である“ヤングシンバ”を演じ、エルトン・ジョン作曲よる映画挿入曲『I Just Can’t Wait to Be King(王様になるのが待ちきれない)』を歌った。SNSに拡散された写真では、黄色い衣装を着たノースちゃんがステージでダンスをしながら、歌唱する姿が捉えられている。ノースちゃんはファーのフードが付いたフリースジャケットにバギーなショートパンツを合わせ、足元には白いソックスと黄色いファーのスリッパを履いている。動物のコスチュームを着たダンサー達に囲まれながら、堂々とした姿で初舞台を飾った。米メディア『TMZ』によると、観客席ではキムが次女シカゴちゃん(6)と一緒にステージを見守っており、キムの母クリス・ジェンナーや、姉コートニー・カーダシアンとその夫トラヴィス・バーカーも立ち上がって拍手を送っていたという。会場にはカニエも応援に駆けつけており、観客席で立ちながらステージを撮影する場面がSNSで拡散された。ノースちゃんは昨年12月、米マイアミの「アート・バーゼル」で開催されたカニエのリスニング・パーティのステージに立ち、父娘でパフォーマンスを披露した。ノースちゃんがラップしたのは、カニエの新曲『Talking/ Once Again』の歌い出しの一節だった。ノースちゃんが参加した同曲は今年2月にリリース後、米音楽チャート「ビルボード」で初登場30位を記録。ビルボード・ホット100にチャートインした、史上最年少アーティストの一人となった。ノースちゃんは同曲のミュージック・ビデオにも登場している。画像は『Kim Kardashian Instagram「Clueless」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)