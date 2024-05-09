R・マドリーvsバイエルン スタメン発表
[5.8 欧州CL準決勝第2戦](サンティアゴ・ベルナベウ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 6 ナチョ・フェルナンデス
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 トニ・クロース
MF 11 ロドリゴ・ゴエス
MF 15 フェデリコ・バルベルデ
MF 18 オーレリアン・チュアメニ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
控え
GK 1 ティボー・クルトワ
GK 25 ケパ・アリサバラガ
DF 3 エデル・ミリトン
DF 20 フラン・ガルシア
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 12 エドゥアルド・カマビンガ
MF 17 ルーカス・バスケス
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 24 アルダ・ギュレル
FW 14 ホセル
監督
カルロ・アンチェロッティ
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 40 ヌセア・マズラウィ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 10 レロイ・サネ
MF 27 コンラッド・ライマー
MF 42 ジャマル・ムシアラ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 8 レオン・ゴレツカ
FW 13 エリック・マキシム・シュポ・モティング
FW 17 ブライアン・サラゴサ
FW 25 トーマス・ミュラー
FW 39 マティス・テル
監督
トーマス・トゥヘル
※28:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 6 ナチョ・フェルナンデス
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 トニ・クロース
MF 11 ロドリゴ・ゴエス
MF 15 フェデリコ・バルベルデ
MF 18 オーレリアン・チュアメニ
控え
GK 1 ティボー・クルトワ
GK 25 ケパ・アリサバラガ
DF 3 エデル・ミリトン
DF 20 フラン・ガルシア
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 12 エドゥアルド・カマビンガ
MF 17 ルーカス・バスケス
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 24 アルダ・ギュレル
FW 14 ホセル
監督
カルロ・アンチェロッティ
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 40 ヌセア・マズラウィ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 10 レロイ・サネ
MF 27 コンラッド・ライマー
MF 42 ジャマル・ムシアラ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 8 レオン・ゴレツカ
FW 13 エリック・マキシム・シュポ・モティング
FW 17 ブライアン・サラゴサ
FW 25 トーマス・ミュラー
FW 39 マティス・テル
監督
トーマス・トゥヘル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります