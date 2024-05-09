[5.8 欧州CL準決勝第2戦](サンティアゴ・ベルナベウ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[レアル・マドリー]

先発

GK 13 アンドリー・ルニン

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 6 ナチョ・フェルナンデス

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 23 フェルラン・メンディ

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 8 トニ・クロース

MF 11 ロドリゴ・ゴエス

MF 15 フェデリコ・バルベルデ

MF 18 オーレリアン・チュアメニ

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

控え

GK 1 ティボー・クルトワ

GK 25 ケパ・アリサバラガ

DF 3 エデル・ミリトン

DF 20 フラン・ガルシア

MF 10 ルカ・モドリッチ

MF 12 エドゥアルド・カマビンガ

MF 17 ルーカス・バスケス

MF 19 ダニ・セバージョス

MF 21 ブラヒム・ディアス

MF 24 アルダ・ギュレル

FW 14 ホセル

監督

カルロ・アンチェロッティ

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 6 ヨシュア・キミッヒ

DF 15 エリック・ダイアー

DF 40 ヌセア・マズラウィ

MF 7 セルジュ・ニャブリ

MF 10 レロイ・サネ

MF 27 コンラッド・ライマー

MF 42 ジャマル・ムシアラ

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 18 ダニエル・ペレツ

GK 26 スベン・ウルライヒ

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 19 アルフォンソ・デイビス

MF 8 レオン・ゴレツカ

FW 13 エリック・マキシム・シュポ・モティング

FW 17 ブライアン・サラゴサ

FW 25 トーマス・ミュラー

FW 39 マティス・テル

監督

トーマス・トゥヘル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります