去年１０月、兵庫県姫路市で９１歳の女性に暴行を加えて死亡させたとして、同居していた家族３人が逮捕されました。傷害致死などの疑いで逮捕されたのは、兵庫県姫路市の無職・大居和義容疑者（６９）、妻の紀久代容疑者（６３）、息子の亮太容疑者（３６）の計３人です。警察によりますと３人は、去年１０月上旬〜１５日にかけて、自宅で同居する母親の不二子さん（当時９１）の両足首をタオルで縛ったほか、顔面を殴るなど