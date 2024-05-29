株式会社ハルメクホールディングス（東京都新宿区）の『ハルメク 生きかた上手研究所』は、「美容医療（整形）するなら？」をテーマとした「50歳からのハルメク世代に聞く なんでもランキング」の結果を発表しました。同ランキングによると、「顔のシミを取る」が1位となりました。【結果一覧】美容医療（整形）したい部位TOP20、年代別に違いも調査は、全国の50〜86歳の女性449人を対象として、2024年2月にインターネットで実施さ