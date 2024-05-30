◆米大リーグメッツ―ドジャース（２９日・米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）ドジャース大谷翔平投手（２９）が２９日（日本時間３０日）、敵地・メッツ戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、８回の５打席目に１０試合、４６打席ぶりの本塁打となる１４号２ランを放った。久々の快音が響いたのは、４点をリードした８回２死二塁の５打席目だった。救援右腕・ロペスに２ストライクと追い込まれたが、４