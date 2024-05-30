第一生命保険は３０日、２０２３年の「サラっと一句！わたしの川柳コンクール」（旧サラリーマン川柳コンクール）の上位１０作品を発表した。物価高で痛む家計を嘆く句や、コロナ禍の終わりを感じられる作品が上位に並んだ。１位は、家計と健康の悩みを詠んだ「増えるのは税と贅（ぜい）肉減る贅沢」だった。２位には、急激な物価高を反映した「物価高見ざる買わざる店行かず」が入った。３位は、コロナ明けを感じさせ