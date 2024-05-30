島村雅夫署長（左）から感謝状を贈られた一ノ瀬さん（中央）と佐藤さん＝２２日、藤沢署神奈川県警藤沢署は２２日、特殊詐欺被害を未然に防いだとして、セコム湘南統轄支社の一ノ瀬康之さん（３９）と同社神奈川本部の佐藤義博さん（４６）に感謝状を贈った。署によると、４月２５日午後７時４０分ごろ、藤沢市内にある金融機関のＡＴＭの非常ボタンが押された。一ノ瀬さんが現場に駆け付けると、８０代女性が「お金を下ろした